Ile Maurice: Nouvelle ambassade américaine - Les travaux prendront fin dans un an

À l'occasion de la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'ambassade américaine à Maurice a organisé une réception officielle ce mercredi aux Ruines de Balaclava, au Maritim Resort & Spa.

Lors de son intervention, le chargé d'affaires américain Craig Halbmaier a mis en avant les relations de longue date entre Maurice et les États-Unis, qui remontent à plus de deux siècles. Il a également annoncé que les travaux de la nouvelle ambassade américaine, un projet estimé à 300 millions de dollars américains (environ Rs 14,5 milliards), devraient être achevés d'ici un an.

Selon lui, cette nouvelle infrastructure illustre l'engagement des États-Unis à renforcer leur présence dans la région et à développer davantage la coopération avec Maurice dans des secteurs clés tels que le commerce, la sécurité maritime et les technologies d'avenir.

Craig Halbmaier s'est également exprimé sur la manifestation qui s'est tenue récemment devant le chantier de la nouvelle ambassade en construction.