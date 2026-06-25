Ile Maurice: De 2025 à 2026 - Critères assouplis, salaire en hausse

En l'espace d'un an, les conditions de recrutement des Police Constables ont sensiblement évolué. Entre l'Avis public n° 1 de 2025, qui ouvrait les portes du métier et l'Avis public n° 42 de 2026, la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) a revu plusieurs critères clés : l'âge, les exigences physiques, le salaire et le montant du bond. Voici un tour d'horizon comparatif.

Âge : une fenêtre légèrement élargie

En 2025, les candidats devaient avoir atteint leur 18e anniversaire sans avoir dépassé leur 30e anniversaire à la date de référence du 25 mai 2025. L'Avis de 2026 élargit cette fourchette de 18 à 32 ans à la date de clôture des candidatures, le 13 juillet 2026. Concrètement, la limite supérieure d'âge gagne deux années, ce qui ouvre le recrutement à un bassin de candidats plus large et potentiellement plus expérimentés professionnellement.

Éducation : une exigence assouplie sur la forme

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Sur le fond, les exigences scolaires restent proches : dans les deux cas, il faut un Cambridge School Certificate ou un General Certificate of Education (OrdinaryLevel) avec des réussites en anglais, français et mathématiques (ou comptabilité), complétées par des résultats dans d'autres matières selon des combinaisons précises (cinq matières avec au moins deux Grade C, ou six matières avec au moins un Grade C).

La nuance se situe dans la flexibilité accordée pour l'obtention de ces résultats. En 2025, les réussites devaient avoir été obtenues «sur un seul certificat», c'est-à-dire en une seule séance d'examen. En 2026, le texte autorise explicitement l'obtention des mêmes réussites *«en au plus deux séances» (two sittings). Cette évolution donne plus de marge aux candidats ayant dû repasser certaines matières, sans toutefois abaisser le niveau académique exigé.

Critères physiques : des seuils revus à la baisse

C'est sur le plan physique que l'écart est le plus frappant. En 2025, les candidats masculins devaient mesurer au moins 1,70 m et présenter un tour de poitrine de 84 cm. En 2026, ces seuils sont abaissés à 1,68 m de taille et 80 cm de tour de poitrine. Une réduction de deux centimètres en taille et de quatre centimètres en tour de poitrine, qui élargit mécaniquement le nombre de candidats potentiellement éligibles.

L'Avis de 2025 exigeait par ailleurs une vue normale «sans lunettes ni lentilles », une formulation stricte qui disparaît en 2026, où il est simplement demandé une vue normale ou corrigée - une exigence nettement plus souple, qui n'exclut plus les porteurs de lunettes ou de lentilles.

Salaire : une hausse substantielle

Le salaire connaît la progression la plus marquante. En 2025, l'échelle salariale du poste permanent allait de Rs 18 650 à Rs 38 400 par mois, avec un salaire forfaitaire de Rs 18 650 pour les nommés à titre temporaire. En 2026, cette échelle grimpe à une fourchette de Rs 27 905 à Rs 50 100, selon le rapport du Pay Research Bureau de 2026.

«Bond» : un engagement plus long et plus coûteux

Le bond (garantie financière exigée en cas de départ anticipé) imposé aux recrues a été revu à la hausse, en cohérence avec l'augmentation salariale. En 2025, les Police Constables temporaires devaient s'engager, après un mois d'essai, sur un bond de Rs 260 650 pour une durée de service de deux ans. En 2026, ce montant grimpe à Rs 362 765, assorti d'une obligation de servir trois années consécutives au lieu de deux. L'allongement de la durée d'engagement traduit une volonté de fidéliser davantage les recrues sur le long terme, en phase avec l'investissement accru consenti par l'État dans leur formation et leur rémunération.

Mode de candidature : de la procédure en présentiel au courrier postal

Enfin, la procédure de candidature a changé de nature. En 2025, les candidats devaient se présenter en personne au Police Band Headquarters **de Vacoas selon un calendrier précis établi par ordre alphabétique de nom de famille, pour y subir un screening de taille et remplir leur dossier sur place. En 2026, la procédure repose sur un formulaire (DFSC Form 7) à retirer auprès de divers guichets ou en ligne, puis à faire parvenir par courrier à la Disciplined Forces Service Commission avant une date de clôture fixe, sans déplacement préalable obligatoire.