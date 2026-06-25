Ile Maurice: Stéphanie Anquetil, «Chief Whip» - «Un Budget de responsabilité et de justice sociale»

25 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

La députée du no 18 a soutenu que les mesures du Budget «ont apporté un soulagement général. Le gouvernement démontre sa volonté de préserver un équilibre entre la responsabilité budgétaire et la justice sociale. En ne relevant pas la TVA, en gelant le means testing, en élargissant la liste des produits subventionnés et en stimulant la concurrence, ce Budget protège le pouvoir d'achat des Mauriciens». Elle a rappelé les réalisations du Parti travailliste dans les domaines de la santé, de l'éducation et du transport.

Le soutien à l'accessibilité au logement et le visiting doctor scheme, auront un impact significatif selon elle. Elle a cité des actions spécifiques en faveur de l'égalité des genres et la protection des enfants vulnérables, dont un budget de Rs 10 millions pour de nouveaux abris et la formation des care-givers. L'augmentation des grossesses juvéniles nécessite aussi, dit-elle, un comité dédié à la santé sexuelle et reproductive.

Elle s'est longuement attardée sur sa circonscription qui connaît deux principaux problèmes - la congestion routière liée au tracé du Metro Express et les drains. Stéphanie Anquetil se dit convaincue que «ce Budget fixe un cap clair et courageux pour protéger les plus vulnérables, soutenir la classe moyenne et bâtir l'avenir avec sérieux. C'est un Budget d'équilibre, de responsabilité et de justice sociale».

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