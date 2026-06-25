Ile Maurice: «The means test is out», annonce Navin Ramgoolam à l'Assemblée nationale

«The means test is out.» C'est l'annonce faite par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l'Assemblée nationale ce matin lors de la Private Notice Question (PNQ), marquant un tournant important dans le débat sur la réforme du système de pension.

Le chef du gouvernement répondait à une PNQ du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, portant sur la composition du comité interministériel chargé d'examiner le rapport du comité d'experts sur la réforme de la pension.

Navin Ramgoolam a rappelé que la question de la soutenabilité du système de pension fait l'objet de discussions depuis plus de 20 ans. À cet égard, il a cité plusieurs discours budgétaires prononcés notamment par Paul Bérenger et Pravind Jugnauth, qui avaient déjà évoqué la nécessité de mieux cibler les aides publiques et de réformer le système.

Le Premier ministre a également salué l'expertise des membres du panel présidé par Ashok Prayag, tout en condamnant les attaques personnelles dont ils font l'objet. Il les a exhortés à poursuivre leur mission malgré les intentions de démission qui auraient été évoquées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant leur rémunération, il a précisé qu'Ashok Prayag perçoit des honoraires mensuels de Rs 200 000, tandis que les autres membres du comité touchent chacun Rs 100 000 par mois.

Interrogé sur un éventuel conflit d'intérêts, Navin Ramgoolam a réaffirmé sa confiance envers les experts chargés de la réforme de la pension.

Le Premier ministre a enfin indiqué que l'abandon du means test entraînerait une augmentation du déficit budgétaire d'environ Rs 6,2 milliards, soit 0,7 % du produit intérieur brut, sur la période allant de janvier à juin 2027.