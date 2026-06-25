Ile Maurice: Commission d'experts - Rs 200 000 par mois pour le président, Rs 100 000 pour chaque membre

25 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Lors de la Private Notice Question (PNQ) consacrée à la réforme des pensions ce jeudi 25 juin, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a apporté des précisions sur les allocations versées aux membres de la Commission d'experts chargée de formuler des recommandations sur l'avenir du système de pension.

Répondant à une question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, le chef du gouvernement a indiqué que cette commission, instituée en septembre 2025, est présidée par l'actuaire Nureshkumar (Ashok) Prayag. Elle est également composée de Bernard Yen, Ivan Legris, Azad Jeetun, Verena Tandrayen-Ragoobur, Sattar Jackaria et Li Fa (Aimé) Cheung Kai Suet, des spécialistes issus des domaines actuariel, économique et statistique.

S'agissant des rémunérations, Navin Ramgoolam a précisé que le président perçoit une allocation mensuelle de Rs 200 000, tandis que chacun des autres membres touche Rs 100 000 par mois.

Le Premier ministre a également pris la défense des membres de la commission, estimant qu'il est injuste qu'ils soient pris pour cible à la suite des annonces liées à la réforme des pensions. Il a souligné qu'ils ont été sélectionnés en raison de leurs compétences et de leur expérience dans leurs domaines respectifs.

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