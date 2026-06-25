Ile Maurice: Richard Duval, ministre du Tourisme - «Le courage d'aborder la question sensible de la pension des élus»

25 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a défendu le Budget 2026-2027, le qualifiant de «solidaire, responsable et préparé dans un contexte difficile». Parmi les mesures phares : le relèvement du seuil de pauvreté à Rs 17 500, une enveloppe de Rs 2 milliards pour le Price Stabilisation Fund, la construction de 8 000 logements sociaux et le recrutement de 2 200 professionnels de santé. Il a salué la décision de geler le means test sur la réforme des pensions, saluant le «courage» du Premier ministre d'aborder la question sensible des pensions des élus.

Côté tourisme, le ministre a rappelé le record historique de 1,436 million de visiteurs en 2025 et des recettes dépassant Rs 103 milliards démontrant la résilience du pays malgré les tensions géopolitiques internationales et la concurrence régionale. Il a détaillé plusieurs projets destinés à moderniser l'industrie - Smart Gate, e-visa, application touristique nationale - et villages éco-intégrés pour promouvoir l'authenticité mauricienne.

Enfin, dans une pique au leader de l'opposition, Richard Duval a déclaré que ce dernier «ne connaît pas la résilience du lion», estimant que ses critiques à l'égard du gouvernement sont «déconnectées» des réalités du terrain. «Ce qui compte, ce sont les résultats», a-t-il conclu, confiant de voir les arrivées touristiques dépasser 1,5 million et des recettes de près de Rs 120 milliards en 2026.

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