Cote d'Ivoire: Des professionnels des médias à la découverte du centre de recherche et développement de Nestlé à Abidjan

Des journalistes, créateurs de contenu ou influenceurs de plusieurs pays d'Afrique ont entamé, jeudi, à Abidjan, une visite d'immersion au coeur des activités de recherche et de production de la multinationale Nestlé en Côte d'Ivoire.

Cette visite (25-26 juin) devrait permettre aux acteurs des médias concernés de mieux appréhender les engagements et les réalisations de Nestlé, multinationale spécialisée dans l'industrie agroalimentaire. Elle réunit des journalistes, créateurs de contenus ou influenceurs de différents pays d'Afrique Centrale et de l'Ouest (Ghana, Togo, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigéria), en vue de favoriser une compréhension approfondie des activités de Nestlé, de ses expertises et de ses engagements en Côte d'Ivoire et dans la région Afrique Centrale et de l'Ouest.

Cette initiative veut offrir aux médias de découvrir, de manière concrète et immersive, l'ensemble de la chaîne de valeur de Nestlé : de la recherche-développement à la production, jusqu'aux programmes de durabilité déployés sur le terrain. La visite vise à fournir aux journalistes une information "claire, factuelle et contextualisée" sur les activités de Nestlé, mais aussi à permettre une meilleure compréhension des enjeux de nutrition, de qualité et de réglementation.

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Au terme de cette visite, les organisateurs veulent aussi donner une meilleure compréhension des initiatives de Nestlé en matière de qualité, de nutrition et de durabilité ainsi qu'un un renforcement de la relation de confiance avec les médias.

Le centre de recherche et développement (CRD) de Nestlé pour l'Afrique Subsaharienne, basé en Côte d'Ivoire, est présenté "comme unique sur le continent et un pilier essentiel des travaux Nestlé en matière de nutrition, d'agriculture et de valorisation des matières premières locales". Nestlé est une multinationale spécialisée dans l'industrie agroalimentaire présente dans plusieurs pays d'Afrique dont le Sénégal.