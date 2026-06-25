Afrique: Mondial 2026 - Afrique du Sud-Canada, la première affiche des 16es de finale est connue

25 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'Afrique du Sud sera au rendez-vous du deuxième tour de l Coupe du monde, pour la première fois de son histoire. Les Bafana Bafana ont décroché leur qualification en battant la Corée du Sud 1-0 ce 25 juin 2026 et affronteront le Canada en 16es.

Un but de Maseko, à la 63e minute, aura suffi au bonheur de l'Afrique du Sud, qui sort enfin du premier tour pour sa 4ème participation après 1998, 2002 et 2010. Les Sud-Africains finissent 2e du groupe A (4 ponts), derrière le Mexique, qui a écrasé la République Tchèque 3-0 pour finir en tête (9 pts). Les Bafana Bafana affronteront le Canada en 16es. Les Canadiens ont fini à la 2e place du groupe B (4 pts). Ce sera la 2e confrontation face à un pays organisateur de cette édition pour l'Afrique du Sud, qui avait perdu contre le Mexique 0-2 en couverture.

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