Ile Maurice: Un piéton de 73 ans tué après une collision avec une voiture

Un accident mortel s'est produit dans la nuit du mercredi 24 juin, aux alentours de 22h, sur la route Royale de Bonne-Mère, non loin de l'école Ashfield.

Un retraité de 73 ans, Kokil Ramduth, a été retrouvé inanimé sur la chaussée à la suite d'une collision avec une voiture alors qu'il circulait à pied.

Le personnel du SAMU, dépêché sur place, n'a pu que constater le décès de la victime.

Le conducteur du véhicule, un trentenaire résidant à Bel-Air-Rivière-Sèche, a été légèrement blessé et pris en charge à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth. Il a depuis regagné son domicile.

Un alcootest effectué sur le conducteur s'est révélé négatif. Celui-ci a néanmoins été placé en détention à la station de police de Rivière-Sèche sur ordre de l'assistant surintendant de police Thumadoo.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.