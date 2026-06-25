Ile Maurice: Trois élus du gouvernement auraient été rappelés à l'ordre par le Premier ministre

Anabelle Savabaddy, Ehsan Juman et Sydney Pierre auraient été rappelés à l'ordre par le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam hier, après la séance parlementaire.

Selon nos informations, le chef du gouvernement a été agacé par le discours du junior minister du Tourisme, Sydney Pierre, dans le cadre des débats budgétaires, notamment après que ce dernier a défendu le principe de la pension universelle lors de son intervention. À l'issue de son discours, certains membres de la majorité lui ont apporté leur soutien en tapant sur la table dans l'hémicycle.

Après la séance parlementaire, Anabelle Savabaddy, Ehsan Juman et Sydney Pierre ont été convoqués au bureau du Premier ministre, en présence du président du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, et du secrétaire général du parti, Ritish Ramful. Selon nos informations, les trois élus auraient été rappelés à l'ordre lors d'une réunion qui aurait duré plus d'une heure. Le Premier ministre leur aurait demandé de clarifier leur position : être du côté du gouvernement ou de l'opposition.

Anabelle Savabaddy : «C'est faux»

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Contactée, Anabelle Savabaddy confirme avoir été appelée au bureau du Premier ministre, mais dément tout rappel à l'ordre. «J'ai la liberté de m'exprimer et jamais le PM ne m'a empêchée de dire quoi que ce soit. Il y a une ligne du parti et, au Parti travailliste, nous avons la liberté d'expression. C'est faux de dire que nous avons été réprimandés. Il y a eu beaucoup de spéculations. Nous avons discuté de deux ou trois sujets et nous sommes ravis d'avoir ce genre d'échanges. Quand quelqu'un se rend dans le bureau du PM, certains pensent automatiquement qu'il y a un problème, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire taire les mauvaises langues», nous a-t-elle affirmé.

Nous avons également tenté d'obtenir une réaction d'Ehsan Juman et de Sydney Pierre. Ils étaient tous deux hier soir à Balaclava dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des ÉtatsUnis et n'ont pas répondu à nos sollicitations. Cependant, selon des sources proches des deux élus, ils auraient bien été rappelés à l'ordre pendant plus d'une heure en raison de leur position concernant la réforme des pensions.

Ashok Subron l'aurait aussi agacé

Un autre incident aurait également marqué la journée au Parlement. Selon des témoins présents sur place, le Premier ministre Navin Ramgoolam aurait aussi exprimé son mécontentement envers Ashok Subron. Le chef du gouvernement aurait été visiblement agacé, notamment après la conférence de presse de ce dernier concernant la réforme des pensions.