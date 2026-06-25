Ile Maurice: Osman Mahomed - «Un système de transport modernisé et plus sûr pour les citoyens»

25 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir- Mahen Chitamun

Osman Mahomed a défendu la modernisation des transports terrestres, rappelant que ce secteur représente 31,6 % des émissions de gaz à effet de serre du pays. Il a souligné les efforts de Metro Express Limited (MEL), avec une réduction de 10,4 % des dépenses opérationnelles entre juin 2024 et juin 2025. «Il n'existe pas de solution magique. La seule voie est d'augmenter les revenus tout en réduisant les coûts», a-t-il reconnu, tout en admettant que l'entreprise reste déficitaire.

Sur la sécurité routière, il a défendu la réintroduction du permis à points avec un durcissement des sanctions pour l'usage du téléphone au volant, désormais passible de cinq à dix points de pénalité ainsi que la plateforme numérique KOREK. «Nous avons entièrement digitalisé le système afin de faciliter son accessibilité», a-t-il déclaré. Il a aussi évoqué la digitalisation du paiement de la taxe routière via la plateforme Online MVL, bientôt étendue aux opérateurs de taxi.

Le renouvellement de la flotte des bus se fera avec une réduction de l'âge moyen des véhicules de 21 à 16 ans, soutenue par des subventions allant jusqu'à Rs 3,5 millions pour l'achat de bus électriques.

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Sur la gouvernance, le ministre a dénoncé l'absence de comptes financiers complets à la Compagnie nationale de transport (CNT) pendant près d'une décennie, affirmant que la transparence a été rétablie. Il a également annoncé la préparation d'un master plan global des transports et plusieurs amendements législatifs sur la sécurité routière. «Nous construisons un système de transport modernisé, digitalisé et plus sûr pour les citoyens», a-t-il conclu.

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