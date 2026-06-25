Afrique: Groupe A - L'Afrique du Sud crée l'exploit historique, le Mexique surclasse la République Tchèque

Après le dénouement du groupe C, le groupe A a livré son verdict final. Le Mexique, l'un des pays hôtes, a validé sa première place avec brio en écrasant la République Tchèque (3-0). Dans l'autre rencontre, l'Afrique du Sud a signé un exploit retentissant en terrassant la Corée du Sud (1-0) pour décrocher une qualification historique.

Le Mexique déroule en seconde période et honore Ochoa (Mexique 3-0 République Tchèque)

Déjà assuré de sa place en seizièmes de finale, le Mexique a terminé sa phase de poules en beauté devant son public. Face à eux, les Tchèques, emmenés par le Lyonnais Pavel Šulc, jouaient leur va-tout pour arracher la deuxième place qualificative malgré un bilan initial mitigé (un nul, une défaite).

Si la Tchéquie a vaillamment résisté durant la première mi-temps en tenant le score de parité à la pause, elle s'est complètement effondrée au retour des vestiaires. Le match a basculé en l'espace de six minutes fatidiques : Luis Chávez a ouvert le score (55e) avant que Julián Quiñones ne fasse le break dans la foulée (61e).

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Cette avance confortable a permis au sélectionneur mexicain d'offrir un moment de communion historique au Stade Aztèque : à la 78e minute, l'emblématique gardien Guillermo Ochoa est entré en jeu. En honorant sa 154e sélection, l'ex-portier d'Ajaccio est devenu le troisième joueur de l'histoire du football -- après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo -- à disputer six phases finales de Coupe du Monde. En toute fin de match, Álvaro Fidalgo a parachevé le succès des siens dans le temps additionnel (94e).

Avec trois victoires en trois matchs, le Mexique réalise un sans-faute (9 points) et affrontera un meilleur troisième le 1er juillet prochain.

Le coup de maître des Bafana Bafana face à la Corée du Sud (1-0)

L'authentique exploit de la soirée est à mettre au crédit de l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana semblaient pourtant condamnés à une sortie prématurée après leur défaite inaugurale contre le Mexique (0-2). Mais le pays hôte du Mondial 2010 a démenti tous les pronostics.

Opposés à la Corée du Sud du Parisien Lee Kang-in, les Sud-Africains ont fait preuve d'une solidarité exemplaire avant de frapper un grand coup peu après l'heure de jeu. C'est Thapelo Maseko qui a endossé le costume de héros national en inscrivant l'unique but de la partie (63e).

Grâce à cette victoire (1-0), l'Afrique du Sud se qualifie pour la toute première fois de son histoire pour une phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Cerise sur le gâteau : elle est la première nation du tournoi à connaître son affiche des seizièmes de finale, où elle défiera le Canada. De son côté, la Corée du Sud glisse à la troisième place et devra attendre les résultats des autres poules pour savoir si elle est repêchée.