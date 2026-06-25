Soudan: Le pays signe la « Charte de l'ONU 80 » au siège des Nations Unies

Le représentant permanent de la République du Soudan auprès des Nations Unies, ambassadeur Al-Harith Idris, a signé mercredi au siège des Nations Unies à New York la « Charte des Nations Unies 80 » dans le cadre des activités organisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'occasion du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies.

Cette initiative symbolique, lancée par le Bureau du Président de l'Assemblée Générale, constitue un renouvellement collectif de l'engagement des États membres envers les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et incarne l'unité des membres de l'organisation internationale sous la devise : « Mieux ensemble, avec une seule Charte et un seul avenir ».

À l'issue de la signature, l'ambassadeur Al-Harith Idris a affirmé l'attachement du Soudan aux principes sur lesquels repose la Charte des Nations Unies, à la tête desquels le respect de la souveraineté des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que le renforcement de la coopération internationale fondée sur l'égalité et le respect mutuel, soulignant l'importance du multilatéralisme et de l'action collective pour faire face aux défis mondiaux actuels.

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Il a ajouté que la Charte des Nations Unies, en tant qu'accord international issu après la Seconde Guerre mondiale, constitue le fondement juridique essentiel et le refuge sûr où l'humanité trouve protection contre la succession de chaos et de troubles.