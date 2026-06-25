Afrique: S.E. André Poh, Ambassadeur de la République du Congo a présenté cet après-midi ses lettres de créance au Président de la CUA

Son Excellence M. André Poh, Ambassadeur de la République du Congo auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et Représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), a présenté cet après-midi ses lettres de créance au Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. M. Mahmoud Ali Youssouf.

Le Président de la Commission a félicité l'Ambassadeur Poh pour sa nomination et s'est déclaré convaincu que son mandat contribuera à renforcer davantage les relations de longue date entre la République du Congo, l'Union africaine et ses États membres.

Le Président Mahmoud Ali Youssouf a rendu un hommage appuyé à S.E. M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, qu'il a qualifié d'éminent panafricaniste dont le leadership et l'engagement en faveur des idéaux de l'unité africaine ont apporté une contribution significative aux efforts de consolidation de la paix, de médiation et de résolution des conflits sur le continent, notamment en Libye.

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L'Ambassadeur Poh a remercié le Président de la Commission pour son accueil et lui a transmis les salutations fraternelles du Président Denis Sassou Nguesso. Il a réaffirmé l'attachement constant de la République du Congo aux objectifs de l'Union africaine et souligné la détermination de son pays à continuer de jouer un rôle actif dans la promotion de l'intégration continentale, notamment à travers la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que le développement des corridors régionaux de commerce et d'énergie.

L'Ambassadeur a également annoncé une contribution de la République du Congo d'un montant d'un million de dollars américains en soutien à l'Appel de l'Union africaine pour la riposte à l'épidémie d'Ebola, lancé par le Président de la Commission.

Le Président Mahmoud Ali Youssouf a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple de la République du Congo pour cette généreuse contribution, soulignant qu'elle apportera un soutien important à l'effort continental visant à contenir l'épidémie et à renforcer les mécanismes de réponse de santé publique dans les zones touchées.

Le Président de la Commission a enfin chargé l'Ambassadeur Poh de transmettre ses salutations et ses meilleurs voeux au Président Denis Sassou Nguesso. Il a également exprimé son intention d'effectuer, en temps opportun, une visite officielle à Brazzaville afin de renforcer davantage la coopération et les concertations sur les questions d'intérêt continental.