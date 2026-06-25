Michaël Sik Yuen a défendu les mesures pour protéger le pouvoir d'achat dans un contexte d'incertitudes mondiales. «Chaque augmentation du prix du pétrole, chaque hausse du coût du transport maritime, chaque perturbation logistique finit par se refléter sur le panier de la ménagère et le portefeuille des familles», a-t-il averti.

Il a souligné l'intensification de la surveillance du marché avec plus de 10 400 inspections depuis novembre 2024, ayant abouti à plus de 1 080 infractions et près de 900 amendes. L'abolition de la TVA sur plusieurs produits et l'extension du système de marge maximale autorisée à près de 30 catégories ont permis des baisses de prix de 20 % à plus de 50 % sur certains produits.

Le Price Stabilisation Fund (PSF), doté de Rs 10 milliards, constitue l'une des principales réalisations du gouvernement et couvre près de 900 médicaments et plusieurs produits essentiels. Le Budget 2026-2027 prévoit l'ajout de 500 nouveaux produits subventionnés représentant un investissement supplémentaire de Rs 300 millions par an, avec des baisses pouvant atteindre 50 à 70 % sur certains articles.

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Le ministre a également mis en avant les subventions maintenues sur la farine, le gaz ménager et les carburants, représentant plusieurs milliards de roupies annuellement. Il a annoncé l'approbation du nouveau Consumer Protection Bill et l'ouverture d'enquêtes par la Competition Commission dans les secteurs de la santé privée, du poulet et des oeufs.Il a salué le redressement de la STC, passée d'une situation déficitaire à un excédent de Rs 3,55 milliards, et annoncé l'autorisation prochaine des importations parallèles pour stimuler la concurrence. Il a qualifié ce Budget de «réponse équilibrée, responsable et visionnaire».