Ile Maurice: Ranjiv Woochit, ministre des Collectivités locales - «Ce Budget donne plus de moyens aux services municipaux»

Qualifiant le budget de tournant stratégique et estimant qu'il dépasse le cadre d'un exercice financier classique. le ministre souligne que les mesures annoncées, bien que parfois contraignantes, visent à soutenir un développement inclusif et durable. Il souligne plusieurs dispositions pour protéger les consommateurs, dont la baisse des prix à partir du 1er juillet, le renforcement du cadre légal contre les pratiques abusives et l'ouverture aux importations parallèles pour stimuler la concurrence, notamment dans le commerce en ligne.

Concernant la sécurité alimentaire, il souligne l'objectif de porter la production locale à 25 % des besoins nationaux d'ici 2035 par le soutien renforcé aux agriculteurs, le développement de l'agriculture contractuelle, l'extension des terres cultivables et la mise en place de réserves stratégiques pour réduire la dépendance aux importations et renforcer la résilience du pays.

La hausse du budget de son ministère de Rs 6,7 milliards à Rs 8,1 milliards devrait permettre d'accélérer la modernisation des services municipaux et la réalisation de projets d'infrastructures de proximité - la réhabilitation des routes et drains ainsi que la modernisation des marchés, centres communautaires et terrains de sport. Il note aussi les investissements dans l'eau, les énergies renouvelables, les infrastructures essentielles ainsi que le renforcement des capacités du Mauritius Fire and Rescue Service pour améliorer les interventions d'urgence.