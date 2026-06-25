Ile Maurice: Menacée au couteau par son ex-compagnon, une jeune femme porte plainte

Une habitante de Résidence Vallijee, âgée de 22 ans, a porté plainte à la police après avoir vécu une violente altercation avec son ancien compagnon dans l'après-midi du mercredi 24 juin. La jeune femme affirme avoir été menacée avec un couteau et étranglée lors de l'incident.

Elle explique avoir mis fin à sa relation amoureuse de cinq ans avec cet homme, aujourd'hui âgé de 24 ans, en avril en raison du comportement violent et des mauvais traitements qu'elle subissait. Depuis leur séparation, il se serait présenté à plusieurs reprises à son domicile pour lui réclamer de l'argent destiné à ses activités de jeu dans un casino. La jeune femme affirme que lorsqu'elle refusait de lui remettre de l'argent, il devenait agressif et proférait des insultes à son encontre.

Mercredi, vers 17 heures, alors qu'elle se trouvait chez elle, son ex-compagnon serait venu lui demander une somme de Rs 100. Face à son refus, il l'aurait menacée de mort avant de la suivre dans la cuisine où une nouvelle dispute aurait éclaté.

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Toujours selon la jeune femme, l'homme aurait alors saisi un couteau de cuisine et l'aurait pointé en direction de son ventre. Craignant pour sa sécurité, elle serait parvenue à lui arracher l'arme des mains. L'agresseur présumé aurait ensuite continué à proférer des injures avant de la saisir par le cou de sa main droite et de l'étrangler.

Profitant d'un moment d'accalmie, la victime a tenté de contacter son père pour obtenir de l'aide. C'est à ce moment-là que le suspect aurait quitté les lieux. Bien qu'elle n'ait subi aucune blessure apparente, la jeune femme affirme avoir été profondément choquée et traumatisée par cette agression. Elle dit également craindre pour sa sécurité à la suite de cet incident. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.