Algérie: Industrie militaire, un investissement continu dans l'innovation et l'intégration nationale

ALGER — La 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui se déroule au Palais des expositions à Alger, met en avant le rôle des entreprises et unités de production relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le développement du tissu industriel national et qui activent dans plusieurs spécialités et filières industrielles et technologiques, en focalisant sur l'innovation et le développement du taux d'intégration nationale.

Le pavillon de l'ANP reflète ainsi les grandes avancées réalisées par l'industrie militaire nationale ces dernières années dans ses différentes branches ainsi que les efforts de ses entreprises, notamment dans les équipements mécaniques, aéronautiques, maritimes et de télécommunications.

Depuis lundi dernier, le jour d'ouverture de la manifestation économique, il est enregistré une forte affluence des visiteurs, notamment les jeunes venus à la découverte des réalisations des unités de production de l'Institution militaire.

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A ce titre, l'Entreprise de développement et de production des systèmes de technologies avancées (EDPSTA) expose des prototypes de drones fabriqués localement, dont un en cours de commercialisation, à savoir le drone quadricoptère "Aurès-700", destiné à des missions multiples telles que la surveillance, la reconnaissance aérienne, la géolocalisation de cibles ainsi que les relevés topographiques.

Un drone hexacoptère est également en cours de préparation, d'évaluation et d'homologation. Il pourra être utilisé dans des missions militaires et civiles, notamment dans les domaines de la santé et de l'agriculture, selon les explications fournies par le capitaine, représentant de l'entreprise.

Par ailleurs, un drone de type VTOL est actuellement en développement pour l'exécution de missions tactiques, tandis que le pavillon de la même entreprise présente également un modèle de drone à voilure fixe destiné à la surveillance et à la reconnaissance aérienne de jour comme de nuit.

Pour sa part, l'Entreprise des constructions mécaniques de Khenchela (5e Région militaire) expose ses produits d'armement léger, à l'instar du pistolet-mitrailleur de calibre 7,62 mm, de la mitrailleuse de calibre 7,62 mm et du pistolet-mitrailleur (Parabellum), fabriqués à 100 % localement.

Outre la mise en valeur des progrès enregistrés par les industries militaires nationales, l'entreprise vise à travers sa participation à créer des passerelles de communication avec les citoyens, ainsi qu'à échanger expériences et expertises avec les entreprises industrielles dans le domaine de la sous-traitance pour la fabrication d'outils de production, de contrôle et de pièces mécaniques de rechange, explique le commandant, représentant de l'entreprise.

La Foire internationale d'Alger constitue également une occasion renouvelée de découvrir les réalisations de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial, l'Atelier naval principal relevant du Commandement des forces navales à Mers El-Kébir (Oran), qui présente une vedette d'assaut faisant l'objet d'études et de réalisation au sein de l'unité de construction navale d'Annaba.

Cette vedette est principalement spécialisée dans l'exécution d'opérations dans les eaux territoriales, notamment le transport et le débarquement de personnels, la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de produits prohibés, indique l'ingénieur de l'atelier naval.

De son côté, l'Entreprise de développement de l'industrie automobile relevant de la Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale présente des solutions industrielles développées localement pour soutenir et promouvoir l'industrie nationale et renforcer les capacités de production algériennes, conformément à l'orientation de l'Etat visant à renforcer l'intégration industrielle locale et à réduire les importations.

Parmi ces solutions figure une clinique mobile de chirurgie dentaire développée à 100 % au niveau national, selon des normes techniques modernes. Elle permet de fournir des services de santé mobiles de haute qualité, contribuant ainsi à rapprocher les soins des citoyens à travers les différentes régions du pays, explique le capitaine, représentant de l'entreprise.

Cette clinique dispose d'une salle d'attente et d'une salle de soins équipée de l'ensemble des équipements et instruments médicaux nécessaires.

L'entreprise expose également une gamme de camions industriels (66 K et 120 K) dotés d'un nouveau moteur offrant de meilleures performances et une plus grande efficacité d'exploitation, répondant ainsi aux besoins des différents secteurs économiques et de services.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué lors de l'ouverture de la FIA le rôle pionnier de l'ANP dans le développement de l'industrie mécanique nationale, à l'instar des autres filières d'industrie, compte tenu des progrès et réalisations accomplis au cours des dernières années. Il a souligné que l'ANP constitue "la locomotive de l'industrie mécanique du pays", grâce au niveau avancé de fabrication qu'elle a atteint, résultat de la discipline, de la volonté et de la disponibilité de compétences qualifiées.

La FIA, organisée cette année sous le slogan "confiance et stabilité pour une croissance durable", enregistre la participation de 781 entreprises nationales et étrangères représentant 36 pays, dont l'Espagne, invitée d'honneur de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 27 juin courant.