Burkina Faso: Deux ans après l'enlèvement du journaliste Atiana Serge Oulon, un site d'info publie ses enquêtes

Deux ans jour pour jour après que le journaliste Atiana Serge Oulon a été enlevé à son domicile de Ouagadougou, le site d'information Sahel Horizon rend hommage au journaliste burkinabè jeudi 24 juin en publiant des messages de soutien, ainsi que ses enquêtes. Alors que les autorités affirment l'avoir envoyé au front anti-jihadistes, Reporters sans frontières a révélé qu'il a été séquestré, torturé et est depuis maintenu en détention.

Au Burkina, le directeur de publication du journal l'Événement n'a plus jamais donné signe de vie depuis son enlèvement le 24 juin 2024.

Les autorités du Burkina Faso affirment l'avoir réquisitionné et envoyé au front pour combattre les jihadistes. En mai, Reporters sans frontières (RSF) révélait toutefois qu'il avait en réalité été séquestré et torturé dans une prison secrète située dans le quartier Ouaga 2000.

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Aujourd'hui, les défenseurs de droits humains appellent à sa libération et le site d'information Sahel Horizon lui rend hommage, grâce à une initiative comprenant « beaucoup de lettres venues d'un peu partout, de défenseurs, de journalistes, d'investigation, mais aussi surtout, la publication des enquêtes sur lesquelles Serge avait travaillé », explique Sadibou Marong, responsable RSF pour l'Afrique de l'Ouest.

« Certaines de ces enquêtes-là lui ont valu un peu l'animosité du capitaine Ibrahim Traoré, en tout cas des autorités militaires », ajoute-t-il.

« Donc, c'est une initiative intéressante, qui fait partie un peu de la mobilisation internationale pour rappeler encore une fois au monde que quelqu'un qui incarne le combat pour informer, comme Serge Oulon, n'a pas sa place dans une prison secrète, doit être libéré et interpeller aussi les autorités militaires au Burkina Faso, poursuit-il. Elles doivent être transparentes sur le sort de Serge, elles doivent également être transparentes sur les conditions de détention et elles doivent également parler au monde sur pourquoi, depuis 720 jours, un journaliste de talent est toujours porté disparu. Si Serge n'avait pas été enlevé, il serait sans doute en train d'exercer le métier qu'il a choisi, c'est-à-dire révéler ce que d'autres cherchent à dissimuler. »