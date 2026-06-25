Au Nigeria, l'opposition dénonce la détention prolongée de deux opposants politiques, l'ancien gouverneur de Kaduna devenu opposant, Nasir El Rufai, et l'activiste et homme politique Omoyele Sowore, qui sont tous deux poursuivis par les Services de sécurité d'État (DSS). Ils comparaissent chacun séparément devant la justice en ce début de semaine au Nigeria et ils restent tous deux en détention, malgré les appels en faveur de leur libération.

L'opposition accuse le gouvernement fédéral du Nigeria d'utiliser les agences étatiques et les institutions pour faire taire les voix discordantes, à sept mois des élections générales.

Le 16 juin, la justice a ordonné l'incarcération de l'activiste Omoyele Sowore, qui ne s'était pas présenté à une audience dans une affaire de cybercriminalité. Celui-ci affirme qu'il avait dûment informé le tribunal.

Candidat à la prochaine présidentielle au Nigeria pour le parti African Action Congress (ACC), il est poursuivi par les Services de sûreté d'État pour avoir tenu des propos jugés « diffamatoires et malveillants » à l'encontre du président Bola Tinubu, en septembre 2025, durant un voyage au Brésil du chef de l'État.

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Ce lundi, la justice nigériane a prolongé la détention d'Omoyele Sowore. Une décision « dangereuse », qui pourrait s'apparenter à un « musèlement » des voix critiques dans le pays, s'est inquiété Peter Obi, candidat pour le NDC à la prochaine présidentielle.

En début de semaine, Nasir El Rufai, l'ancien gouverneur de Kaduna, était lui aussi entendu par la justice nigériane. Cet ancien allié du parti majoritaire est notamment soupçonné d'avoir intercepté les conversations téléphoniques du conseiller à la Sécurité nationale de Bola Tinubu.

Ses avocats comptent demander un non-lieu, alors que ces derniers jours, l'opposant Abubakar Atiku et l'émir de Kano, Lamido Sanusi, ont tous deux dénoncé les conditions extrêmement strictes imposées à la libération provisoire de Nasir El Rufai, la rendant quasiment impossible.