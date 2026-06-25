Maroc: Coupe du monde 2026 - Le pays s'en sort contre Haïti et se qualifie en 16es de finale, le Brésil termine en tête

Le Maroc a fait plier une équipe d'Haïti qui n'a pas démérité (4-2), le 24 juin à Atlanta, mais qui a craqué face aux assauts des Marocains en fin de rencontre lors de cette troisième journée. Longtemps gênés par les Grenadiers, les Lions de l'Atlas ont décroché la victoire grâce à Rahimi (78e) et Yassine (89e) mais voient malgré tout la première place du groupe revenir au Brésil, facile vainqueur de l'Écosse (3-0).

Les Lions de l'Atlas ont dû batailler mais ils seront bien au rendez-vous des 16es de finale. Au coude-à-coude avec le Brésil en tête du groupe, le Maroc a eu la vie dure face à une surprenante équipe haïtienne qui a mené au score à deux reprises, le 24 juin à Atlanta, mais a finalement fait craquer les Grenadiers en fin de match pour décrocher sa qualification.

Contre Haïti, pourtant déjà éliminé de cette Coupe du monde, les hommes de Mohamed Ouahbi se sont fait peur dans les premières minutes du match. Preuve une fois de plus que tout est possible dans le football et encore davantage dans une Coupe du monde. Après un premier coup franc dangereux obtenu par Haïti devant la surface et tiré juste au-dessus du cadre par Bellegarde (6e), les Grenadiers ont surpris le Maroc en ouvrant le score contre toute attente.

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Le très bon travail de Duverne sur le côté droit suivi d'un centre devant le but a permis à Lenny Joseph de tromper Bounou d'une talonnade qui a rebondi sur le dos du gardien marocain avant de rentrer dans le but (10e, 0-1). Un début de match dont se seraient bien passés les Lions de l'Atlas, d'autant plus que le Brésil venait d'ouvrir le score contre l'Écosse quelques instants plus tôt après une énorme erreur de relance qui a profité à Vinicius Junior (7e, 0-1).

Les Lions de l'Atlas ont tardé à retrouver leur efficacité pour égaliser rapidement alors que les tentatives se sont enchaînées sur le but de Johny Placide, à l'image de la lourde frappe non cadrée d'El Kaabi à bout portant (13e) ou encore du double arrêt spectaculaire du gardien haïtien devant Hakimi puis El Kaabi (30e). Les Marocains ont pris leur temps, mais la délivrance est finalement venue du pied d'Achraf Hakimi qui a égalisé après un ballon mal détourné par Placide devant sa cage (39e, 1-1).

Le rythme de la rencontre est devenu complètement fou à la fin du premier acte lorsque Wilson Isidor a signé l'un des plus beaux buts du Mondial jusqu'à présent avec une frappe somptueuse qui a trouvé la lucarne de Bounou (43e, 1-2). Saibari lui a répondu sans attendre pour ne pas laisser les siens douter trop longtemps d'un tir au ras du poteau de Placide (45e+1, 2-2) et conclure une première période emballante et animée.

Vinicius en patron face à l'Écosse

En parallèle, la Seleção a connu un match bien moins éprouvant contre les Écossais. Juste avant la mi-temps, Vinicius a eu le temps de s'offrir un doublé de la tête (45e+3, 0-2) alors que Rayan est passé tout proche du troisième but mais a perdu son face-à-face contre Gunn (45e+6).

Du côté de d'Atlanta, les Lions de l'Atlas ont poussé à la reprise pour prendre les commandes d'un match délicat face à de surprenants Haïtiens. Saibari s'est jeté pour reprendre un centre malgré un hors-jeu (56e) et El Khannouss a forcé Placide à se coucher pour capter sa frappe cadrée (60e). À l'heure de jeu, la victoire échappait toujours aux Marocains tandis que le Brésil enfonçait le clou grâce à Cunha (60e, 0-3).

C'est finalement sur coup franc que Soufiane Rahimi a donné l'avantage au Maroc pour la première fois de la rencontre d'une frappe imparable dans le petit filet (78e, 3-2). Gessime Yassine est venu enfoncer le clou face à des Grenadiers dépassés dans les dernières minutes de la rencontre (89e, 4-2).

Cette victoire obtenue dans la douleur par le Maroc lui assure la qualification en 16es de finale mais pas la première place. Le Brésil, large vainqueur de l'Écosse (3-0), lui ravit la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts (+6 contre +3). Les Marocains joueront leur 16e de finale à Monterrey au Mexique contre le premier du groupe F, à déterminer entre les Pays-Bas, le Japon et la Suède.