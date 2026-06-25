Congo-Kinshasa: Ebola - L'OMS lance un essai clinique de deux traitements expérimentaux dès la semaine prochaine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce 24 juin, le lancement, dès la semaine prochaine en République démocratique du Congo, d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité de deux traitements potentiels contre le virus Ebola. Cette initiative intervient alors que l'épidémie continue de progresser dans le pays malgré le renforcement des mesures de riposte par les autorités sanitaires.

L'annonce a été faite à Genève par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a confirmé que tous les préparatifs nécessaires au démarrage de l'étude étaient désormais achevés.

Selon l'OMS, l'essai clinique portera sur deux antiviraux, le MBP134 et le REMDESIVIR. Les chercheurs chercheront à déterminer si ces traitements peuvent réduire le taux de mortalité chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo, soit lorsqu'ils sont administrés séparément, soit en combinaison.

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« Avec nos partenaires, nous annoncerons plus d'informations la semaine prochaine. L'OMS et nos partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés pour les informer et les impliquer dans l'essai. Nous travaillons également à garantir que les communautés aient accès aux traitements s'ils s'avèrent sûrs et efficaces », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le chef de l'OMS a également remercié les États-Unis ainsi que l'entreprise pharmaceutique Gilead Sciences pour le don des doses qui seront utilisées dans le cadre de cet essai.

Une mobilisation internationale autour de la recherche

L'étude sera menée par un consortium réunissant plusieurs institutions nationales et internationales, notamment l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC, l'organisation médicale ALIMA, l'Université d'Oxford et l'OMS.

Pour les responsables sanitaires, cet essai représente une étape importante dans la recherche de solutions thérapeutiques contre le virus Ebola de Bundibugyo, une souche pour laquelle les options de traitement restent limitées.