Madagascar: Défilé militaire - Les VIP sous haute protection

Pour la première fois, une vitre blindée a été installée dans la tribune officielle du stade Barea Mahamasina en prévision du défilé du 26 juin, afin de protéger les chefs d'État étrangers attendus à la fête nationale.

Fait inédit. Une vitre blindée a été installée dans l'espace réservé aux personnalités officielles du stade Barea Mahamasina, à l'occasion du défilé militaire du 26 juin. Cette mesure exceptionnelle serait liée à la présence attendue de hauts responsables étrangers, notamment des dirigeants africains et des représentants de pays partenaires de Madagascar.

« Des chefs d'État et des personnalités de haut rang venant de pays amis assisteront à notre fête nationale », a indiqué Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, hier devant la presse, sans préciser l'identité des invités pour des raisons de sécurité.

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Cette nouvelle installation s'inscrit dans un dispositif de protection renforcé. « Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les chefs d'État qui viendront assister à l'événement. Si un incident survient, nous en serons responsables en tant que pays hôte. C'est pourquoi toutes les mesures adaptées sont mises en place pour garantir la sécurité et la protection de nos invités d'honneur », a expliqué le ministre.

Chaque année, le défilé militaire du 26 juin constitue l'un des moments forts de la fête nationale malgache. Plus qu'une cérémonie officielle, il représente un symbole de la commémoration de l'indépendance et rend hommage aux forces armées malgaches, qui célèbrent cette année leurs 66 ans d'existence.

Près de 3 800 participants prendront part au défilé, parmi lesquels des militaires, des gendarmes et des policiers. La cérémonie mettra également en avant les équipements utilisés par les forces de sécurité. Certains matériels proviennent de pays partenaires tandis que d'autres ont été acquis par l'État afin de renforcer les capacités opérationnelles.

Rassemblement national

Au-delà de la présentation militaire, la journée du 26 juin sera rythmée par plusieurs animations au stade Barea Mahamasina. Les portes ouvriront dès 5h30, les animations débuteront à 8h30 et le défilé officiel est prévu à 10h, d'une durée de trois heures.

Les dispositifs de sécurité sont renforcés pour encadrer l'événement, protéger le public, les participants et les personnalités attendues. « La préparation de la sécurité a duré un mois. La population n'a pas à s'inquiéter si elle respecte les consignes et l'organisation prévue », a rassuré Ely Razafitombo .

Pour le ministre, cette célébration doit rester un moment de rassemblement national. « Nous encourageons les Malgaches à vivre ensemble cette fête dans le respect, la solidarité et la cohésion », a-t-il déclaré.