Madagascar: Festivités - Deux cent cinquante bus répartis sur plusieurs axes

Deux cent cinquante bus Foton gratuits sillonnent Antananarivo pour les fêtes de l'Indépendance. Quatre points de départ, plusieurs rotations, et des dizaines de communes desservies.

Un dispositif XXL pour les fêtes. Deuxcent cinquante bus Foton vont sillonner la ville d'Antananarivo et les communes voisines, le soir du 25 juin, ainsi que la matinée et le soir du 26 juin. Ces navettes vont assurer le transport retour du public, ce soir, après le spectacle pyrotechnique d'Anosy. Elles reprendront du service le 26 juin pour aller chercher, dans les communes périphériques, tous ceux qui souhaitent vibrer devant le grand défilé militaire à Mahamasina, puis les ramener dans leur quartier, le soir. Ce transport sera gratuit.

Les véhicules s'élanceront depuis 4 points stratégiques de la capitale, avec deux rotations programmées ce soir : la première à 20h30 et la seconde à 21h30. Les navettes qui partent de la gare de Soarano passeront par Antanimena - Ankorondrano - Marais Masay - Analamahitsy - jusqu'à Sabotsy Namehana. D'autres passeront par Antanimena - Ambohimanarina - Ambohibao - Talatamaty, jusqu'à Ivato. Le troisième axe concerne Antanimena - Ankasina - Art Malagasy - Intersection Ambohitrimanjaka - Andranotapahina et Ambohidratrimo.

Sérénité

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D'autres navettes partiront depuis Ambohijatovo, pour desservir l'axe Ampasampito - Nanisana - Ambohimangakely - Ambohimalaza. Les usagers qui rentrent sur l'axe Ouest peuvent rejoindre ces bus à l'ANS Ampefiloha. Les navettes de ce point de départ vont desservir Ankasina - Bemasoandro - Itaosy Cité et Anosibe - Anosizato - Ampitatafika - Fenoarivo. Pour l'axe Sud, le point de départ est à la gare de Soanierana. Les bus vont rouler vers Tanjombato - Andoharanofotsy - Iavoloha, ou vers le By-pass - Alasora (Domaine) - Ambohimanambola, ou By-pass - Intersection Ambohijanaka - Iavoloha - Anjomakely, ou encore vers le By-pass - Ambohijanaka Village.

Les bus emprunteront les mêmes itinéraires à l'aller comme au retour pour permettre aux habitants des communes voisines d'assister au défilé, le 26 juin, et de rentrer sereinement après les festivités. Le premier départ aura lieu à 5h30 et le deuxième départ à 6h30, le matin. Même organisation pour la soirée du 26 juin. Les bus attendront aux mêmes points de départ que la veille, avec deux vagues de retour prévues à 18h30 et 19h30.

La mobilisation de ces bus publics est très appréciée par les usagers du transport en commun. Malgré la grève des transporteurs, mardi, tout le monde a pu rentrer chez soi grâce à ces bus. « Ces bus sont très pratiques, surtout pendant les heures de pointe, car ils sont grands et peuvent absorber plusieurs personnes. En plus, les taxibe n'assurent pas le service comme il faut. À 18h, beaucoup ne travaillent plus, alors que les files d'attente dans les terminus et aux arrêts sont encore très longues », lance Fitahiana Rabemanantsoa, qui habite à Fenoarivo.