Madagascar: Football - Lois du jeu - La FIFA amende quelques articles

Le département de l'arbitrage de la fédération de football a annoncé l'application, à partir du 1er juillet, des lois du jeu amendées.

Comme les cent dix autres associations membres de la Fifa, Madagascar appliquera les lois du jeu amendées par l'instance internationale des arbitres, l'International Football Association Board, à partir du 1er juillet.

Ces lois modifiées ont déjà été effectives à la Coupe du monde depuis le coup d'envoi de la compétition le 11 juin. La cheffe du département de l'arbitrage au sein de la fédération, Nirinjanahary Raharijaona, a annoncé officiellement cette recommandation de la Fifa concernant l'application de ces lois amendées.

La finale de la Pure Play Football League entre Ajesaia et CFFA ce dimanche ne sera ainsi pas concernée. Ce sera à partir des huitièmes de finale de la Coupe nationale, le 5 juillet, que ces nouvelles lois, au nombre de onze articles, seront appliquées.

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Réduction du temps perdu

« L'objectif principal est d'éviter la perte de temps durant le match », a souligné la responsable. Parmi les lois amendées figurent, entre autres, l'article 3 sur les joueurs : « le nombre de remplaçants pouvant être utilisés dans le cadre de matchs amicaux entre équipes nationales "A" passe à huit, voire onze, sous réserve que les deux équipes en conviennent et que l'arbitre en soit informé à l'avance ; en revanche, la restriction relative aux trois opportunités de remplacement continue de s'appliquer».

Concernant les joueurs dans la Loi 3, « la limite de temps de dix secondes imposée aux joueurs quittant le terrain au moment de leur remplacement. En cas de dépassement de cette limite, le remplaçant doit attendre qu'une minute se soit écoulée... ».

Parmi les modifications figure la Loi 5 concernant l'arbitre : « sous réserve de certaines exceptions, les joueurs qui bénéficient d'une évaluation, de soins sur le terrain ou qui provoquent une interruption du jeu en raison d'une blessure doivent quitter le terrain et attendre qu'une minute soit écoulée après la reprise du jeu afin de pouvoir y pénétrer à nouveau».

Dans l'article 12 sur les fautes et incorrections, « pas d'avertissement pour une infraction visant à empêcher de marquer un but ou à annihiler une occasion de but manifeste si la règle de l'avantage est appliquée et qu'un but est inscrit ».

Concernant la rentrée de touche dans la Loi 15, « un décompte visuel de cinq secondes lorsqu'un joueur ou une équipe retarde l'exécution de la rentrée de touche. Si cette limite de temps est dépassée, le ballon est accordé à l'équipe adverse ». Et dans l'article 16 sur le coup de pied de but, « un décompte visuel de cinq secondes lorsqu'un joueur ou une équipe retarde l'exécution du coup de pied de but. Si cette limite de temps est dépassée, un corner est accordé à l'équipe adverse (...) La nouvelle règle des huit secondes impose aux gardiens de but de relâcher le ballon dans leur surface de réparation sous peine d'offrir un corner à l'équipe adverse.

L'arbitre effectue un décompte visuel, main levée, sur les cinq dernières secondes ». Ces lois amendées seront ainsi effectives dans toutes les compétitions fédérales sur le territoire malgache.