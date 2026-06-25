Madagascar: Vie associative - L'Union européenne encourage l'engagement des jeunes

Le Grand Amphithéâtre EGS/FDSP de l'université d'Antananarivo a accueilli, mercredi, une conférence-débat intitulée « De la salle de cours à l'action publique avec l'UE : du Global Gateway aux opportunités d'avenir ».

Organisée à l'initiative des doyens de la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) et de la Faculté Économie-Gestion-Sociologie (EGS), la rencontre a permis aux étudiants d'échanger sur les perspectives d'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat et les programmes de mobilité internationale.

Animée par les doyens Pr Lova Randriatavy, de la FDSP, et Pr Fano Andriamahefazafy, de la Faculté EGS, la conférence a été marquée par les interventions de Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores, ainsi que de Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM) et présidente du conseil d'administration de l'université d'Antananarivo.

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L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les étudiants aux opportunités qui s'offrent à eux et de les préparer à leur future insertion professionnelle. Les intervenants ont rappelé que, dans un contexte en constante évolution, le diplôme seul ne garantit plus l'accès à l'emploi. Les expériences acquises à travers les stages, les projets ou encore l'engagement associatif constituent désormais des atouts majeurs.

Dans son intervention, Roland Kobia a présenté les différents programmes soutenus par l'Union européenne en faveur de la jeunesse, notamment Erasmus+, qui permet aux étudiants de poursuivre une partie de leur cursus à l'étranger. Selon lui, près de cent cinquante étudiants malgaches bénéficient chaque année de ce programme. Il a souligné que ces expériences à l'international favorisent l'ouverture d'esprit et enrichissent les compétences des jeunes.

Esprit d'initiative

« La différence se fait par les expériences, car le diplôme, tout le monde peut l'avoir », a-t-il déclaré, tout en encourageant les étudiants à développer leurs réseaux professionnels et à acquérir des expériences pratiques.

De son côté, Fanja Razakaboana a insisté sur l'importance de l'engagement et de l'esprit d'initiative. Elle a évoqué le rôle essentiel des stages dans l'accès au monde professionnel, ainsi que le développement du centre de réincubation et la mise en place de dispositifs destinés à accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs projets.

« Si les jeunes ne sont pas inspirés, comment peut-on les pousser à faire pareil ? », s'est-elle interrogée, avant d'inviter les étudiants à croire en leur potentiel et à ne pas attendre la perfection pour se lancer.

« N'attendez pas d'être parfaits. Il faut oser et se donner les moyens de se casser la figure », a-t-elle ajouté, rappelant que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage et de la construction d'un parcours professionnel.

À travers cette conférence-débat, l'université d'Antananarivo et l'Union européenne ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les jeunes vers une meilleure insertion professionnelle. Les échanges ont mis en évidence un message fort : la réussite ne repose plus uniquement sur le diplôme, mais également sur les compétences, l'expérience et la capacité à saisir les opportunités.