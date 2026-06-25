Madagascar: Coopération - L'Inde soutient le système de santé

La sixième Enquête nationale sur la santé familiale (ENSF) 2023-2024, présentée hier à l'ambassade de l'Inde à Tsaralalàna, révèle que l'accès aux soins, à la banque et au numérique transforme durablement le bien-être des ménages.

L'autonomisation des femmes est l'un des principaux moteurs de l'amélioration de la santé familiale. C'est la conclusion centrale de la sixième Enquête nationale sur la santé familiale (ENSF) 2023-2024, présentée hier à l'ambassade de l'Inde à Tsaralalàna.

L'enquête identifie trois domaines dans lesquels l'autonomisation des femmes produit des effets concrets sur la santé des familles. La santé maternelle connaît une amélioration notable grâce à un recours accru aux services de santé, ce qui réduit les risques liés à la grossesse et à l'accouchement.

L'inclusion financière progresse également, avec un accès croissant des femmes aux comptes bancaires personnels.

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Cette évolution leur permet de mieux gérer les dépenses de santé du foyer. L'accès au numérique se développe aussi : l'utilisation des téléphones et d'Internet facilite l'accès à l'information médicale et aux démarches de prévention.

«La santé et le bien-être de la population dépendent de la qualité des infrastructures», a rappelé Mohit Kumar, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde, en soulignant que la combinaison entre technologies, soutien aux communautés locales et collaboration intersectorielle constitue un levier pour atteindre les objectifs de développement.

Coopération

L'Inde, qui a présenté cette enquête, affirme sa volonté d'accompagner Madagascar dans cette voie. Le gouvernement indien propose plusieurs initiatives : fourniture de prothèses pour les personnes handicapées, développement du tourisme médical - alors que de nombreux Malgaches se rendent déjà en Inde pour des soins - et partage d'expertise en télémédecine. En 2019, l'Inde avait déjà offert la machine Bahbatron 2 Simulator, dédiée au traitement du cancer et présentée comme unique à Madagascar. « Si l'État malgache a des propositions, nous sommes ouverts et prêts à aider », a déclaré le chargé d'affaires.

Pour lui, le renforcement des capacités et une éducation de qualité restent essentiels pour favoriser l'accès aux soins et l'autonomie des femmes, pierre angulaire de la santé familiale.