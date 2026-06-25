Madagascar: Fete nationale - Le show pyrotechnique se prolonge

Les traditionnels feux d'artifice font leur retour au lac Anosy, dans la capitale, ce soir. Le spectacle s'annonce spectaculaire cette année.

Mille feux. L'État annonce un événement grandiose pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Le lac Anosy sera le théâtre d'un show pyrotechnique exceptionnel ce soir. « La particularité de ce feu d'artifice réside dans sa quantité. Il sera encore plus important que les années précédentes. De plus, chaque district aura droit à son propre lancer de feux d'artifice »,

a déclaré le général Ralaivao Andriamaromanana, directeur de la logistique interarmées et du soutien au sein de l'état-major, hier.

Innovations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition se distinguera également par plusieurs innovations, notamment l'introduction de bombes aquatiques et l'utilisation d'un système de commande électronique moderne à distance. « La célébration se démarquera grâce aux nombreux équipements obtenus auprès des pays partenaires de l'État malgache », a ajouté le général Ralaivao Andriamaromanana. Il invite la population à venir assister aux célébrations que l'État a tenues à rendre exceptionnelles.

Des dispositions ont été prises pour faciliter le déplacement des spectateurs non véhiculés. Des transporteurs vont assurer un service de permanence après le show. « Ils travailleront plus tard que d'habitude afin de garantir le déplacement de toutes les personnes venues assister au spectacle », a précisé un responsable auprès de l'Agence des transports terrestres (ATT).

Des bus seraient disponibles jusqu'à 20 heures, voire 21 heures, aux alentours du lac Anosy. Les transporteurs de l'Union des coopératives de transport suburbain (UCTS) ont également exprimé leur volonté de desservir les habitants des communes périphériques désireux de se rendre dans la capitale ce soir. « Aucune hausse des tarifs de transport n'a été mentionnée pendant la réunion », a poursuivi notre source.

Après avoir été tiré au lac Tsarasaotra en 2025, le traditionnel feu d'artifice fait son grand retour au lac Anosy cette année. L'an dernier, des bus électriques avaient été déployés pour acheminer la population sur les lieux. « Ce serait une excellente idée de mobiliser à nouveau ces véhicules pour l'événement de ce soir », souhaitent certains citoyens.