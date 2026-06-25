Madagascar: Baisse de Température - Les maladies respiratoires se propagent

Les centres de santé tournent à plein régime en cette période d'hiver. Les patients souffrant de problèmes respiratoires affluent. « Avec l'arrivée du froid, le nombre de patients augmente en raison d'une forte propagation des rhumes », indique le Dr Eddy Rabetsoa, médecin auprès de l'Espace sanitaire interentreprises d'Antananarivo (ESIA), à Andranomena, qui a été inauguré le 19 juin, dans le cadre de ses 20 ans.

Cette maladie touche aussi bien les enfants que les adultes, selon le constat des médecins auprès de cet organisme de santé et de médecine du travail. « Les changements de saison sont propices à la grippe. Si les enfants sont particulièrement exposés aux infections pulmonaires, la fatigue professionnelle reste le principal facteur déclenchant chez les adultes », explique un autre médecin. Ces maladies respiratoires ne doivent pas être prises à la légère, selon les professionnels de santé qui soulignent qu'elles nécessitent une consultation médicale.

L'Esia a délocalisé l'un de ses centres à Andranomena pour se rapprocher davantage des membres, afin que les salariés des entreprises adhérentes n'aient plus à se déplacer difficilement vers un centre de soins lorsqu'ils tombent malades, selon son président du conseil d'administration, Hervé Randriamananandro.

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L'Esia regroupe quatre cents sociétés membres actuellement. Ses trois centres assurent la prise en charge des pathologies générales et de la santé au travail, à travers des bilans de santé spécifiques, complétés par des prestations de soins dentaires. Ils disposent également de laboratoires partenaires.