Madagascar: Réforme - La transformation de l'éducation s'accélère

25 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une nouvelle étape vient d'être franchie pour l'avenir du système éducatif malgache. Le nouveau Dispositif d'assistance technique du Fonds commun de l'éducation (DAT-FCE) a été officiellement lancé hier au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, à Ampefiloha, en présence des ministères sectoriels concernés.

Face à des besoins immenses et à une hausse significative des financements mobilisés, le défi majeur consiste désormais à renforcer les capacités des institutions nationales à transformer ces ressources en résultats concrets pour les apprenants.

Le DAT-FCE a pour mission d'accompagner durablement les ministères et les structures concernées dans le renforcement de leurs capacités de planification, de gestion, de suivi et de pilotage. Cet appui stratégique vise à améliorer l'efficacité des dépenses publiques, à accélérer la mise en oeuvre des priorités nationales et à consolider les acquis du FCE tout en soutenant les réformes en cours.

Cette approche collaborative permettra de briser les silos en favorisant une meilleure coordination interinstitutionnelle, une plus grande cohérence des interventions et une vision partagée des priorités du secteur.

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