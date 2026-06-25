Madagascar: Circulation - La rue d'Ambohimiandra reste fermée

25 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La route à Ambohimiandra pourrait encore être fermée ce jour. Si la Jirama a annoncé la fin des travaux de remplacement des conduites d'eau, hier, les travaux de remise en état de la portion de route affectée par les travaux de remplacement de tuyaux dans cette zone, ne sont pas encore achevés. «Le chantier s'est avéré plus lourd que prévu. Au lieu de se limiter à la zone des tuyaux, il a fallu ouvrir toute la chaussée», indique une source auprès du ministère des Travaux publics, hier.

Les techniciens ont été à pied d'oeuvre pour réparer la portion de route concernée. Le responsable auprès du ministère des Travaux publics assure que tout est mis en oeuvre pour achever les travaux au plus vite et rouvrir la circulation avant les festivités.

Deux grandes conduites ont été remplacées à Ambohimiandra, dont les conduites principales DN 500 et une autre conduite DN 250, qui fuyait à proximité de la nouvelle installation. Ces travaux ont été finalisés. La Jirama annonce la reprise progressive de l'approvisionnement en eau dans les zones touchées par les perturbations ou les coupures liées à ces deux interventions.

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