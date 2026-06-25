Madagascar: Jeux vidéos - Kalanoro perce sur la scène internationale

Premier jeu vidéo malgache à sortir sur les grandes consoles internationales, Kalanoro ouvre une nouvelle page pour l'industrie créative du pays.

L'industrie du jeu vidéo malgache franchit une étape historique avec Kalanoro. Développé par Red Raketa Studio, ce jeu d'action-aventure malgache sera disponible à partir du 27 août 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC, offrant à une création locale une visibilité inédite sur le marché international.

Créé par Red Raketa Studio, un collectif réunissant graphistes 3D, animateurs et artistes, le jeu est porté notamment par Dina Valisoa Ratsisetraina, Karen Andrimamonjy et Steevie.

Ce projet est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Son développement a bénéficié de l'accompagnement de l'association Ony à travers son programme d'incubation Booster Création, conçu pour aider les créateurs à structurer leurs projets et à les connecter aux standards de l'industrie mondiale.

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« Kalanoro est l'aboutissement d'un très long travail. Le projet a commencé grâce à Booster Création, un programme d'accompagnement destiné à orienter les créateurs vers les exigences de l'industrie mondiale », explique Nicolas Auriault, directeur général du Projet Ony.

Grâce à une bourse et à du matériel mis à disposition par Ony, l'équipe a pu professionnaliser sa démarche et présenter son projet à un éditeur international. « Nous avons pu accompagner l'équipe jusqu'à la présentation du jeu à un éditeur. C'est une grande fierté d'avoir apporté notre expertise à un projet qui atteint aujourd'hui une dimension mondiale tout en mettant en avant les talents malgaches », souligne-t-il.

Cette ambition a séduit l'éditeur New Tales, attiré par l'identité fortement malgache du projet. Selon Nicolas Auriault, les partenaires internationaux ont immédiatement été sensibles à son originalité : « Ils ont été séduits par la forte personnalité malgache du jeu, qu'ils décrivent comme une sorte de Mario africain. »

Chansons malgaches

Inspiré du folklore malgache, Kalanoro transporte les joueurs sur l'île fictive de Lemuria. Le héros doit sauver l'île d'une sorcière en rassemblant des lémuriens musiciens afin de former le meilleur groupe possible. Exploration, plateformes, combats et gestion légère rythment cette aventure où la musique occupe une place centrale.

L'univers du jeu puise largement dans la culture malgache, avec des paysages inspirés de la Grande Île, des références à la vie quotidienne, à la gastronomie locale et à la préparation des plats traditionnels. Les joueurs découvrent également des chansons malgaches, une grande diversité de lémuriens ainsi que plusieurs animaux et personnages inspirés de l'imaginaire et du patrimoine malgaches, dont l'Ombiasy. Les voyages en taxi-brousse participent aussi à cette immersion au coeur de Madagascar.