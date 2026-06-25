Madagascar: Basketball 5X5 - U18 - La préparation bat son plein

À quelques semaines des qualifications à l'Afrobasket U18 prévues à Gaborone, les jeunes Ankoay intensifient leur préparation en biquotidien au gymnase d'Ankorondrano.

Le compte à rebours est lancé pour les Ankoay U18 garçons. Au gymnase Ankoay d'Ankorondrano, où se déroule leur préparation, les séances s'enchaînent à un rythme soutenu sous la direction du Head Coach Tojo Rasamoelina. Objectif affiché : décrocher l'un des billets qualificatifs pour la phase finale de l'Afrobasket U18 qui se disputera en Côte d'Ivoire au mois d'août.

Au départ, trente-et-un joueurs avaient été convoqués pour participer au regroupement national. Après plusieurs semaines d'observation et d'évaluation, le groupe a été réduit à vingt-et-un présélectionnés. Cette liste rassemble les meilleurs jeunes talents issus de plusieurs régions du pays, notamment Analamanga, Toamasina, Ambatondrazaka, Toliara et Ambilobe... Plusieurs membres de l'équipe ayant remporté la médaille d'or aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) l'an dernier figurent également parmi les candidats à la sélection finale.

Sur le terrain, les séances sont particulièrement exigeantes. Le technicien malgache observe avec attention chaque mouvement de ses joueurs.

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Mission difficile

« L'objectif est d'avoir des jeunes compétiteurs capables de rééditer l'exploit de 2022 où les basketteurs de la Grande Île ont été vice-champions d'Afrique à domicile et qualifiés pour la Coupe du monde », souligne Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national auprès de la fédération malagasy de basketball.

La mission qui attend les Ankoay s'annonce toutefois particulièrement difficile. L'Angola, quadruple champion d'Afrique chez les jeunes, fera figure de favori naturel. Le Mozambique, ancien vice-champion continental, possède également une solide tradition de formation. À cela s'ajoutent le Zimbabwe et le Botswana, pays hôte de la compétition, qui ambitionnent eux aussi de décrocher leur qualification historique pour la phase finale.