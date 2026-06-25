Madagascar: Célébration du 26 juin - Le chanteur réunionnais Paskero à l'affiche

25 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La célébration du 66e anniversaire de l'Indépendance prendra cette année une dimension internationale avec la participation de Paskero. L'auteur-compositeur-interprète français, originaire de La Réunion, rejoint l'affiche du grand podium prévu le 25 juin à Anosy, l'un des rendez-vous les plus attendus des festivités nationales.

Connu pour son univers musical mêlant influences tropicales, rythmes latinos, électro-pop et sonorités afro, l'artiste apportera sa touche personnelle à une programmation qui rassemble plusieurs figures de la scène malgache. Le public pourra ainsi retrouver Samoëla, Njakatiana, Sakaté Boy, Ndondolah, Lucia, Melky et Kamary. L'animation de la soirée sera assurée par DJ X Bri.

Point d'orgue de la célébration, un grand feu d'artifice illuminera le ciel d'Anosy à partir de 19 heures, offrant au public un moment spectaculaire avant la poursuite des festivités.

Au-delà de cette affiche riche et variée, l'État a choisi de remettre la musique jouée en direct au coeur des spectacles. Plusieurs musiciens ont ainsi été mobilisés pour accompagner les artistes sur scène afin de privilégier les prestations live. Cette orientation vise à offrir des représentations plus authentiques tout en mettant davantage en valeur le travail des instrumentistes.

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Selon Christian Rabekoto, directeur général de l'Office national des arts et de la culture (OFNAC) et membre du comité d'organisation, « cette démarche a pour objectif de redonner ses lettres de noblesse à la musique interprétée en direct et d'améliorer la qualité des spectacles proposés au public ».

Les organisateurs ont également accordé une attention particulière à la sonorisation et aux aspects techniques afin de garantir de meilleures conditions de représentation. À travers cette nouvelle formule, les festivités nationales entendent célébrer l'Indépendance dans un esprit de partage, tout en mettant en valeur les talents malgaches et les artistes venus d'ailleurs.

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