Madagascar: Marathon de Tana - L'organisation propose trois épreuves

Solidarité et respect de l'environnement comme mots d'ordre. Le Marathon international de Tanà souffle cette année ses vingt bougies. La XXe édition du MIT aura lieu les 10 et 11 octobre, dont le point de départ et d'arrivée sera au parvis de l'Hôtel de ville à Analakely. Trois courses de distances et épreuves différentes seront au programme le dimanche 11 octobre. La course majeure sera sans conteste le marathon long de 42,195 km, dédié plutôt aux athlètes confirmés ou ceux bien entraînés, de nationalité malgache et étrangère.

Il y aura également des épreuves dédiées à différentes catégories d'âge, en l'occurrence la courte distance de 2 km, le « Marathons » destiné aux familles, entre amis ou collègues, et la « foulée écolo » à moyenne distance longue de 10 km. Cet événement sportif annuel parmi les plus populaires au pays est organisé conjointement par World Trace Center, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la commune urbaine d'Antananarivo, hôte de l'événement, et la fédération malgache d'athlétisme qui assure la partie technique.

L'organisation espère et attend environ vingt mille participants à ce vingtième anniversaire. Outre les événements sportifs, l'organisation y proposera des animations diverses.