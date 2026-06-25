Madagascar: Insécurité - La police neutralise six criminels

25 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Entre le 19 et le 23 juin 2026, la Police nationale a mené une série d'opérations coup de poing dans la capitale et ses environs, neutralisant six figures de la criminalité. Ces actions interviennent dans une période sensible, marquée par les fêtes de l'Indépendance où le banditisme tend à s'intensifier.

Mardi, à Ankadikely-Ilafy, un malfaiteur connu sous le nom de « Radevoly » est tombé sous les balles lors d'une course-poursuite après une attaque armée contre une boutique. Le 22 juin, à Ambolonkandrina, deux récidivistes ont trouvé la mort après avoir ouvert le feu sur les policiers, qui ont saisi un fusil artisanal et des munitions. Le 20 juin, à Ambatomaro, deux chefs de bande ont été abattus et quatre complices arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un braquage.

Enfin, le 19 juin, à Ambilanibe-Andavamamba, un voleur à main armée réputé pour ses agressions violentes a été tué lors d'une opération conduite par des policiers en civil.

Ces interventions visent à endiguer l'insécurité urbaine et à garantir la tranquillité publique durant les festivités nationales.

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