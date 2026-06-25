Cote d'Ivoire: Réforme électorale - Le Rpp plaide pour une démarche plus inclusive et consensuelle

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) appelle à l'ouverture de véritables cadres de concertation. Cela, afin d'associer l'ensemble des acteurs nationaux à la réforme de l'architecture électorale ivoirienne.

Le parti a pris part, le 22 juin, à la séance d'information initiée par le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, dans le cadre de la réforme du système électoral ivoirien consécutive à la dissolution de la Commission électorale indépendante (Cei).

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a présenté les grandes lignes du futur dispositif électoral. Celui-ci devrait reposer sur trois structures : La première est chargée de l'organisation des élections, la deuxième du recensement et de la centralisation des votes, la troisième de la supervision et du contrôle du processus électoral.

Dans un communiqué publié le 23 juin et signé de son président, Pr Doumbia Tiémoko, le Rpp a salué l'initiative gouvernementale, estimant qu'elle constitue une étape importante dans la réflexion nationale sur l'avenir de la gouvernance électorale. Le parti rappelle avoir accueilli favorablement la dissolution de la Cei, le 4 mai dernier. Une décision qu'il avait qualifiée de « courageuse » et conforme aux attentes de nombreux acteurs politiques et de la société civile.

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Toutefois, la formation politique relève que la rencontre s'est limitée à une simple présentation des réformes. À l'en croire, aucun espace n'a été accordé aux partis politiques et aux organisations de la société civile pour exprimer leurs observations ou formuler des propositions.

Pour le Rpp, la crédibilité de la future architecture électorale dépendra de son caractère inclusif, participatif et consensuel. Il estime que la phase d'information doit déboucher sur de véritables consultations nationales associant l'ensemble des forces vives du pays.

S'appuyant sur les conclusions de son premier Séminaire national de réflexion tenu du 4 au 6 juin, le Rpp rappelle avoir formulé onze résolutions portant notamment sur l'indépendance du futur organe électoral, sa composition équilibrée et les garanties de transparence nécessaires à son fonctionnement.

Réaffirmant sa disponibilité à contribuer au processus, il soutient que seule une réforme fondée sur le dialogue, l'écoute et la recherche du consensus permettra d'organiser des élections apaisées et crédibles, gage de stabilité durable en Côte d'Ivoire.