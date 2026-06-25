Cote d'Ivoire: Réhabilitation des gares lagunaires - Campagne de sensibilisation sur la sécurité et la santé à Abobodoumé

Dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation de gares lagunaires d'Abobodoumé et du Plateau, la troisième édition de cette campagne de a été officiellement lancée le jeudi 25 juin 2026, à la gare lagunaire d'Abobodoumé. Les populations ont une nouvelle fois été sensibilisées aux enjeux de sécurité routière, de prévention du VIH/Sida et des violences basées sur le genre (Vbg).

L'initiative, portée par l'Ong Ipsdh s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet. Ce, en partenariat avec l'entreprise Sgtt, la Mission de contrôle, le Groupement Tanger Med Engineering (Tme) - Soged, ainsi que les maîtres d'ouvrage Pacoga (Projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan) et Amuga (Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan).

Prévenir les risques autour des chantiers

Il s'agit de sensibiliser les usagers et les riverains aux comportements à adopter pour limiter les accidents de la circulation et les risques sanitaires liés à la cohabitation sur les chantiers.

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Pour Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh, cette démarche est essentielle dans un environnement où se côtoient travailleurs, commerçants et populations locales. « Les chantiers attirent des personnes venues de divers horizons. Il est indispensable de les informer et de les sensibiliser, afin de prévenir les risques, notamment ceux liés au Vih », a-t-elle expliqué.

Elle a aussi insisté sur la nécessité d'instaurer un climat de travail serein, basé sur la cohésion sociale, condition indispensable à la bonne exécution des travaux. « Dans cette optique, deux agents communautaires sont mobilisés en permanence sur le site, du lundi au samedi, pour recueillir les préoccupations et doléances des populations », a-t-elle informé.

Les populations encouragent la poursuite de l'initiative

Du côté des autorités coutumières, l'adhésion est totale. Représentant le chef de village d'Abobodoumé, Daipo Julien, secrétaire général adjoint, s'est félicité de la régularité de ces séances de sensibilisation. « Nous sommes à la troisième édition depuis le début des travaux. Nous espérons que ces actions se poursuivront même après la fin du chantier », a-t-il souhaité.

Il a toutefois attiré l'attention sur la nécessité de cibler davantage les conducteurs de motos et de tricycles, particulièrement exposés aux accidents.

Une priorité accordée à la sécurité sur le chantier

Responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement du projet, Sanogo Ibrahim, a rassuré quant aux dispositions mises en place pour garantir la sécurité des travailleurs et des usagers. Il a indiqué que ces actions répondent à des exigences strictes, notamment celles du bailleur de fonds, la Banque mondiale, ainsi qu'aux obligations contractuelles du projet. « La sécurité est une priorité. Des dispositifs de signalisation et de balisage sont systématiquement installés pour prévenir les accidents », a-t-il affirmé.

Notons qu'à ce jour, aucun incident majeur n'a été enregistré sur le site d'Abobodoumé.

Des travaux presque achevés

Sur le plan technique, le projet est en phase de finalisation. Il ne reste plus qu'un bâtiment à achever, avec des travaux portant essentiellement sur les finitions, notamment la pose de faux plafonds et les installations électriques.

Les appontements, destinés à l'accostage des bateaux, sont quant à eux quasiment terminés. Des opérations de dragage sont en cours afin d'assurer un niveau d'eau optimal autour de ces infrastructures.

« Les travaux avancent bien. Les opérations de dragage permettront de garantir le bon fonctionnement des installations », a précisé Sanogo Ibrahim.