Cote d'Ivoire: Vacances 2026 au pays - Le gouvernement publie la liste des 75 structures agréées pour les colonies et séjours de vacances

En Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme veut garantir des vacances sûres et encadrées aux enfants

À l'approche des grandes vacances scolaires, le ministère du Tourisme et des Loisirs renforce les mesures destinées à assurer la sécurité et le bien-être des enfants.

Dans un communiqué daté du 23 juin 2026, la Direction générale des Loisirs a rendu publique la liste officielle des structures agréées et autorisées à organiser les colonies de vacances, centres aérés et séjours de vacances au titre de l'année 2026.

Cette publication, qui s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n°2023-24 du 18 janvier 2023 portant réglementation des activités de loisirs en Côte d'Ivoire, vise à permettre aux parents de distinguer les structures répondant aux exigences légales de celles exerçant sans autorisation.

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Soixante-quinze structures officiellement autorisées

À l'issue du processus d'instruction et d'évaluation administrative des dossiers, 75 structures ont obtenu l'autorisation d'organiser des Accueils Collectifs de Loisirs pour Mineurs (ACLM).

Parmi elles, 30 structures sont habilitées à organiser des colonies et centres aérés sur le territoire national, tandis que 45 autres sont autorisées à proposer des séjours hors de Côte d'Ivoire.

Les destinations nationales couvrent plusieurs localités du pays, notamment Abidjan, Grand-Bassam, San Pedro, Yamoussoukro, Songon, Man, Korhogo, Bingerville, Bonoua, Bondoukou, Soubré, Bouaké, Krindjabo, Aboisso, Adiaké et Katiola.

À l'international, les séjours approuvés conduiront les jeunes vacanciers dans plusieurs pays africains et européens, notamment le Ghana, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Gambie, le Brésil, l'Arabie saoudite, le Togo et le Bénin.

Une garantie de qualité et de sécurité pour les familles

Pour le ministère du Tourisme et des Loisirs, cette liste officielle constitue avant tout un outil d'information destiné aux familles. Elle permet aux parents d'inscrire leurs enfants dans des structures remplissant les conditions réglementaires en matière d'encadrement, de sécurité, d'organisation et de prise en charge des mineurs.

La publication traduit également la volonté des autorités d'assainir le secteur des loisirs destinés aux enfants en renforçant le contrôle des opérateurs.

Selon le communiqué, les structures retenues ont satisfait aux différentes exigences administratives et techniques prévues par la réglementation en vigueur.

Des contrôles annoncés durant toute la période des vacances

Le ministère prévient que la publication de cette liste ne marque pas la fin du processus de contrôle.

Des équipes dûment mandatées effectueront des missions de suivi, d'inspection et de contrôle sur les différents sites d'accueil afin de s'assurer du respect des normes en vigueur et des engagements pris par les organisateurs.

Ces opérations permettront notamment de vérifier les conditions d'hébergement, l'encadrement des enfants, les dispositifs de sécurité, les activités proposées ainsi que le respect des itinéraires annoncés.

Des sanctions contre les organisateurs non autorisés

La Direction générale des Loisirs met également en garde les promoteurs qui organiseraient des colonies de vacances, des centres aérés ou des séjours sans avoir obtenu une autorisation préalable.

Conformément aux dispositions réglementaires, toute structure exerçant sans agrément s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Le ministère invite ainsi les parents à consulter exclusivement la liste officielle avant toute inscription afin de s'assurer de la conformité de l'organisateur choisi.

Des vacances sous le signe de la confiance

En publiant cette liste officielle, le ministère du Tourisme et des Loisirs entend instaurer un climat de confiance entre les familles, les organisateurs et les pouvoirs publics. Cette démarche participe à la professionnalisation du secteur des loisirs éducatifs et à la protection des enfants durant les vacances scolaires..

Placée sous le slogan « Les Loisirs pour tous et partout en Côte d'Ivoire », cette initiative illustre la volonté des autorités de promouvoir des vacances sécurisées, éducatives et épanouissantes pour les jeunes, tout en veillant au strict respect des normes qui encadrent les activités de loisirs destinées aux mineurs.