Afrique: Santé - L'Institut de Cardiologie d'Abidjan réussit une première ablation de fibrillation auriculaire en Afrique subsaharienne

L'Institut de Cardiologie d'Abidjan (ICA) vient de réaliser une avancée majeure dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne. Le 4 juin 2026, l'établissement a effectué avec succès la première ablation de fibrillation auriculaire de la sous-région, marquant ainsi une étape décisive pour la cardiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire.

L'intervention a été réalisée sur une patiente de 56 ans souffrant d'une fibrillation auriculaire symptomatique.

L'équipe de rythmologues, composée des Professeurs Adoubi Annicet et N'Djessan Jean-Jacques, ainsi que du Dr Kouamé Stéphane, a mené l'opération avec succès. Grâce à cette prise en charge de haute technicité, la patiente a pu regagner son domicile dès le lendemain de l'intervention.

Cette prouesse médicale est le fruit d'une mobilisation multidisciplinaire. Le Dr Tshihiluka, anesthésiste, le Professeur Ncho-Mottoh, chargé du scanner cardiaque, et le Dr Angoran, responsable du guidage échographique, ont contribué au bon déroulement de la procédure.

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L'intervention a également bénéficié de l'expertise d'une mission canadienne de l'organisation « Sainte-Justine au coeur du monde ». Celle-ci était composée du Dr Blandine Mondésert, de l'Institut de Cardiologie de Montréal, du Dr Laroussi, de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, ainsi que de Lucie Costentin, infirmière spécialisée, et de Cynthia Lauzon, technicienne.

La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent dans le monde. Elle se manifeste par une activité électrique irrégulière des oreillettes pouvant provoquer des palpitations, une fatigue persistante, un essoufflement ou encore accroître le risque d'accident vasculaire cérébral. Chez certains patients, l'ablation représente une solution thérapeutique efficace pour réduire les symptômes, améliorer la qualité de vie et prévenir les complications.

Cette première intervention confirme les progrès réalisés par l'ICA dans le domaine de la rythmologie interventionnelle et renforce son ambition de devenir un centre de référence en Afrique subsaharienne. Elle s'inscrit dans le cadre du Projet Initiative Cardiologie, mis en oeuvre grâce à une convention quinquennale signée le 25 novembre 2022 entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Mitrelli et leurs partenaires.

Informé de cette nouvelle avancée, après la première resynchronisation cardiaque réalisée en décembre 2025, le Directeur général de Mitrelli Côte d'Ivoire et Sénégal, Abdoul Hien, a salué les résultats enregistrés dans le cadre de ce partenariat. Il a réaffirmé l'engagement de son groupe à accompagner durablement l'ICA dans le renforcement de ses capacités techniques et humaines.

Le Directeur général de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, le Professeur Euloge Kramoh, s'est également félicité de cette réussite, estimant qu'elle traduit la vision du Gouvernement ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'excellence en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires.

Depuis son lancement, le Projet Initiative Cardiologie a déjà permis la prise en charge de 139 enfants, la formation de plus de 200 professionnels de santé de l'ICA et le développement des premières phases pilotes en rythmologie interventionnelle.

Les différentes missions organisées dans ce cadre illustrent cette montée en puissance. En mai 2025, onze patients ont bénéficié d'une ablation ou d'une implantation, en plus de consultations spécialisées. En décembre 2025, treize autres patients ont été pris en charge. Enfin, en juin 2026, onze nouveaux patients ont bénéficié d'une ablation ou d'une implantation, avec, en point d'orgue, la réalisation de cette première ablation de fibrillation auriculaire en Afrique subsaharienne.

Fort de ces résultats, Abdoul Hien a annoncé que les préparatifs de la prochaine mission de rythmologie interventionnelle, prévue en octobre 2026, sont déjà en cours. Une nouvelle étape qui devrait contribuer à consolider les acquis du projet et à améliorer davantage l'accès des populations aux soins cardiovasculaires de pointe.