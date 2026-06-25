Cote d'Ivoire: Ébola - Pas de cas au pays, mais le ministère de la Santé appelle à la vigilance

25 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Transmis par contact direct avec les liquides biologiques d'une personne infectée ou d'un animal malade, l'Ebola est une maladie très grave qui entraîne des conséquences sanitaires et sociales dévastatrices. À la date du jeudi 25 juin 2026, la Côte d'Ivoire affiche zéro cas confirmé. Pour garder ce statut, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite les populations à la vigilance sur son site internet officiel.

Ainsi, il est important de consulter immédiatement un centre de santé si l'on présente les signes suivants : forte fièvre, maux de tête intenses, grande fatigue, vomissements ou diarrhée, parfois avec du sang, saignements inhabituels (nez, yeux, oreilles, gencives...), peut-on lire.

Pour se protéger contre cette maladie mortelle, le ministère conseille de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ; évitez tout contact avec les liquides biologiques d'une personne malade ; ne pas manipuler les animaux de brousse malades ou retrouvés morts ; évitez tout contact avec les corps de personnes décédées de cause suspecte.

Face à toute situation douteuse ou suspecte, les autorités sanitaires invitent les populations à les contacter en appelant, gratuitement le 143 ou le 101, ou envoyez Ébola par SMS au 1366.

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