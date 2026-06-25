Lancée le jeudi 5 mars 2026, la deuxième phase du projet Développement des compétences numériques des personnels d'enseignement et d'encadrement (Dcnpee), a officiellement pris fin le mardi 23 juin 2026 à Abidjan-Plateau. Cette phase a permis à 75 inspecteurs pédagogiques et 82 gestionnaires des services informatiques issus des 41 directions régionale de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et l'neseignement technique (Drenaet) de bénéficier de formations spécialisées destinées à renforcer leurs compétences. Ils sont aussi outillés pour soutenir l'intégration progressive du numérique dans les pratiques professionnelles et pédagogiques.

L'on note plusieurs réalisations structurantes issues du projet, notamment l'élaboration d'une cartographie nationale des services informatiques régionaux destinée à orienter les futurs investissements. Mais également un document de capitalisation des bonnes pratiques permettant de documenter les expériences réussies et d'en faciliter la réutilisation à plus grande échelle.

Intervenant, le directeur des technologies et des systèmes d'information, Yenataban Koné, a rappelé que la transformation numérique ne repose pas uniquement sur les infrastructures et les équipements, mais également sur l'existence de ressources humaines qualifiées capables d'accompagner durablement le changement.

En outre, il a souligné que la formation des inspecteurs pédagogiques et des gestionnaires des services informatiques contribue à structurer progressivement un réseau national d'acteurs de proximité chargé d'appuyer les établissements et les personnels éducatifs dans l'adoption des usages numériques.

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Saluant l'engagement des partenaires et des acteurs éducatifs mobilisés, Ki Jean Bosco, Représentant résident adjoint de l'Unesco, a au nom de sa structure, soutenu que cette étape marque davantage une transition qu'une finalité. Car elle ouvre des perspectives de consolidation, d'élargissement et de nouvelles collaborations autour de la digitalisation de l'éducation, a-t-il ajouté.

Au nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le coordonnateur de l'inspection générale, Adama Coulibaly, a fait savoir que les technologies numériques et l'intelligence artificielle constituent des leviers susceptibles d'enrichir les pratiques pédagogiques, d'améliorer l'environnement d'apprentissage et d'offrir aux élèves des approches davantage adaptées à leurs besoins. Il a par ailleurs annoncé la poursuite des travaux engagés autour de l'élaboration de référentiels nationaux de compétences numériques et en intelligence artificielle à destination des enseignants et des apprenants.

Pour rappel, ce projet important intervient dans la mise en oeuvre des réformes engagées par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner la modernisation du système éducatif. Ce, conformément à la politique nationale de digitalisation de l'éducation (Pnde) 2024-2030 et à la Stratégie nationale de digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire (Sndeci) 2024-2028.