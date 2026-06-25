Angola: Le ministre des Télécommunications plaide pour la formation numérique des professionnels des médias

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a défendu jeudi à Luanda la nécessité d'un investissement continu dans la formation et le renforcement des capacités des professionnels du secteur des médias, afin de répondre aux défis de la transformation numérique et de garantir la crédibilité de l'information.

Cette position a été exprimée lors de l'ouverture du Conseil consultatif d'Edições Novembro, une rencontre d'une journée réunissant les membres du conseil d'administration, les directeurs provinciaux et les responsables de l'entreprise, autour des enjeux de digitalisation, de modernisation et de durabilité.

À cette occasion, le ministre a estimé que les technologies disruptives telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les outils liés à la souveraineté numérique exigent des professionnels mieux formés, capables d'accompagner l'évolution technologique et de produire un journalisme adapté aux exigences contemporaines.

Selon lui, la modernisation des services de communication sociale doit s'accompagner d'investissements dans la qualification des ressources humaines, afin d'améliorer la qualité du travail journalistique et de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur.

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Il a également souligné que l'un des principaux défis d'Edições Novembro reste la distribution en temps utile du Jornal de Angola (quotidien angolais) et des autres titres dans les 21 provinces du pays, garantissant ainsi l'accès de tous les citoyens à une information actualisée.

Le ministre a en outre plaidé pour une communication sociale plus proche des communautés, capable de refléter les réalités quotidiennes de la population et de valoriser les impacts concrets des projets de développement sur les conditions de vie des citoyens.

Pour Mário Oliveira, le rôle des médias doit se concentrer sur la mise en évidence des effets des programmes de développement, à l'instar du programme spatial angolais, dont l'importance réside non seulement dans les satellites, mais surtout dans les services rendus à la population.

Concernant la transformation numérique au sein d'Edições Novembro, il a rappelé qu'elle ne produira des résultats tangibles que si elle s'accompagne de contenus crédibles, rigoureux et utiles à l'information et à la formation des citoyens.

Le ministre a enfin identifié la viabilité financière de l'entreprise comme un défi majeur, appelant à l'adoption de mesures visant à renforcer l'institution, améliorer les conditions de travail et accompagner les évolutions technologiques du secteur.

Il a encouragé les participants à contribuer activement aux débats en partageant leurs expériences issues des différentes provinces, en vue de consolider un projet collectif et de renforcer Edições Novembro.