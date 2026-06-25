Angola: Le Gouvernement angolais appelle les entrepreneurs à piloter la construction d'une industrie maritime nationale

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a appelé jeudi à Moçâmedes, dans la province de Namibe, les entrepreneurs et investisseurs internationaux à prendre la tête de la construction d'une industrie maritime nationale, capable de contribuer de manière croissante à la création de richesses, d'emplois et à la prospérité des Angolais.

Cet appel a été lancé à l'ouverture de la Conférence nationale sur le travail maritime, organisée dans le cadre des célébrations de la Journée internationale du travailleur maritime.

Le ministre d'État a plaidé pour une vision élargie de l'économie bleue, dépassant les seules activités de pêche et de transport maritime, afin d'exploiter l'ensemble de la chaîne de valeur liée à la mer.

Il a rappelé que l'Angola dispose d'atouts significatifs pour faire du secteur maritime un pilier de la diversification économique, notamment ses quelque 1 650 kilomètres de côte atlantique, ses ports stratégiques ainsi que son important potentiel halieutique, énergétique et logistique.

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Reconnaissant toutefois que le secteur reste en deçà de ses potentialités, José de Lima Massano a souligné les progrès enregistrés ces dernières années, marqués par la modernisation des infrastructures portuaires, l'augmentation du volume de marchandises traitées et la croissance de l'activité de pêche.

Selon lui, ces avancées s'inscrivent dans la dynamique actuelle de l'économie nationale, qui a enregistré une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,32 % au premier trimestre de l'année, tandis que le secteur non pétrolier a progressé de plus de 6 %.

Le responsable gouvernemental a toutefois relevé que plusieurs segments restent peu développés, notamment la construction et la réparation navales, la fabrication d'équipements et d'accessoires, les engins de pêche et les services spécialisés, ce qui maintient une forte dépendance aux importations et limite la création de valeur ajoutée, d'emplois qualifiés et d'innovation.

« Il s'agit d'un défi national que nous devons relever avec ambition, vision stratégique et sens du futur. Il ne suffit pas d'exploiter les ressources maritimes, il faut les transformer en industrie, en innovation et en connaissance », a-t-il déclaré.

José de Lima Massano a également insisté sur les opportunités offertes aux jeunes dans la transformation économique du pays, appelant au renforcement de la formation et de la certification des professionnels du secteur maritime, ainsi qu'à la promotion de l'aquaculture et de la recherche scientifique.

Il a enfin encouragé le secteur privé national et les investisseurs étrangers à jouer un rôle moteur dans la structuration de la chaîne de valeur maritime, affirmant la nécessité de construire une véritable industrie maritime nationale au service de la richesse et de la prospérité du pays.

Pour le ministre d'État, la valorisation du travail maritime doit être envisagée non seulement sous l'angle de l'emploi, mais aussi comme une question économique, industrielle, technologique et de souveraineté nationale.