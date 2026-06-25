Angola: Le ministre de l'Intérieur en visite à Lunda-Sul

Saurimo — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a entamé jeudi une visite de travail dans la province de Lunda-Sul, afin d'évaluer la capacité opérationnelle des organes placés sous sa tutelle.

À son arrivée à l'aéroport Deolinda Rodrigues de Saurimo, le responsable a été accueilli par le gouverneur provincial Gildo Matias, des membres de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité.

S'exprimant devant la presse, Manuel Homem a indiqué que son programme prévoit des rencontres avec les responsables des différents services du secteur, au cours desquelles il donnera des orientations sur la prévention et la lutte contre la criminalité, le trafic de carburant, l'exploitation illégale de minerais stratégiques et le renforcement de la sécurité publique.

Le ministre a par ailleurs confirmé l'ouverture prochaine d'un concours public de recrutement de nouveaux agents pour la Police nationale, un processus qui concernera également la Lunda-Sul, dans le cadre du renforcement des effectifs lié à la nouvelle division politico-administrative du pays.

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Au cours de sa mission, il procédera également à la remise de moyens logistiques et à la promotion de certains agents, tout en visitant plusieurs infrastructures, notamment l'établissement pénitentiaire de Luzia, le centre de santé de la Police nationale, les installations du Service de migration et des étrangers (SME) et du Service d'investigation criminelle (SIC), ainsi que le site destiné à la construction du Centre intégré de sécurité publique (CISP).

Le programme de travail inclut enfin une réunion avec les membres du conseil consultatif de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur.