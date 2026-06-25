Angola: L'enregistrement électoral est un devoir individuel, affirme le ministre

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a affirmé que la mise à jour du registre électoral d'office constitue l'accomplissement d'une responsabilité individuelle, soulignant que chaque citoyen dispose à la fois de droits et de devoirs civiques.

S'exprimant mercredi devant la presse, après avoir procédé lui-même à la mise à jour de son inscription électorale au Bureau unique d'accueil au public (BUAP) de l'administration municipale de l'Ingombota, à Luanda, le ministre a lancé un appel aux citoyens âgés de plus de 18 ans afin qu'ils remplissent également ce devoir civique.

Manuel Homem a insisté sur l'importance de concrétiser cette responsabilité dans la perspective des élections générales prévues en 2027.

Selon le ministre, le ministère de l'Intérieur dispose d'environ 230 000 effectifs, raison pour laquelle il a encouragé l'ensemble de ses membres à participer activement au processus d'enregistrement électoral, afin de garantir l'exercice civique au sein de l'institution.

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Le responsable gouvernemental a par ailleurs évalué positivement le fonctionnement du centre d'enregistrement, mettant en avant la rapidité, la simplicité des procédures et la préparation technique des équipes sur place.

Il a estimé que les conditions nécessaires sont réunies pour assurer une large adhésion de la population à cette opération nationale.

Manuel Homem a également félicité et encouragé le ministère de l'Administration du territoire ainsi que tous les acteurs impliqués dans le processus, appelant les citoyens à se joindre à ce qu'il a qualifié de « fête de la démocratie » en préparation dans le pays.

À Luanda, l'opération a débuté dans l'ensemble des municipalités, tandis que dans les autres provinces, elle a été lancée dans une première phase dans trois municipalités par province.

Les autorités ont précisé qu'aucune nouvelle carte d'électeur ne sera délivrée, mais que seules les données des citoyens seront mises à jour dans le système électoral.

Cette mesure vise à renforcer la fiabilité de la base de données électorale, à réduire l'abstention et à garantir une plus grande participation aux élections générales de 2027, destinées à l'élection du Président de la République et des 220 députés de l'Assemblée nationale.