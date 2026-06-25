Angola: Basket-ball - Childe Dundão annoncé comme renfort du FC Porto

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le meneur de jeu angolais Childe Dundão, actuellement joueur du Petro de Luanda, est annoncé comme une recrue du FC Porto en vue de la défense du titre du championnat portugais de basket-ball lors de la saison 2026-2027.

Selon le quotidien sportif portugais O Jogo, le club champion du Portugal aurait déjà sécurisé la signature du basketteur, considéré comme l'un des joueurs les plus réguliers de la sélection angolaise au cours des sept dernières années, sans toutefois révéler la valeur du transfert ni la durée du contrat.

Si ce transfert se confirme, le MVP de l'Afrobasket 2025 mettrait fin à une décennie passée sous les couleurs du Petro de Luanda, club qu'il a rejoint en 2016.

Mesurant 1,67 m, le joueur de 28 ans affiche un palmarès national et continental notable, avec notamment six titres du championnat angolais, une Coupe de la Ligue africaine de basketball, ainsi qu'un titre de champion d'Afrique U18 décroché en 2016 à Kigali.

Cette éventuelle arrivée au FC Porto marquerait une étape importante dans la carrière du meneur angolais, qui s'est imposé comme l'un des cadres de la sélection nationale.

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