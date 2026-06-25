Angola: Lancement du concours du MININT en juillet

Luanda — Le ministère de l'Intérieur (MININT) lancera, le 16 juillet, les inscriptions au concours visant à recruter 7 682 nouveaux agents pour différentes organes, a annoncé le ministre, Manuel Homem.

Le gouvernant a indiqué mercredi sur sa page officielle Facebook que les candidatures se feront via une plateforme en ligne et seront à soumettre dans les prochains jours, et que les candidats âgés de 18 à 35 ans peuvent postuler aux postes de la Police nationale, tandis que l'âge limite pour les autres organes est de 30 ans.

Dans sa déclaration, Manuel Homem explique que le concours est ouvert aux citoyens nationaux qui remplissent les conditions requises et que des postes pourront être disponibles dans différentes provinces, selon les besoins.

Il précise que le processus de recrutement se déroulera en cinq phases : vérification des documents, test de connaissances, tests psychométriques, examens médicaux et épreuve physique.

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Il affirme que la plateforme en ligne garantit une plus grande transparence et l'égalité des chances, et invite donc les candidats à se méfier des fausses informations et des intermédiaires, car le processus se déroulera exclusivement par les voies officielles.

Il convient de rappeler que, par décret publié au Journal officiel, le chef de l'État angolais, João Lourenço, a autorisé l'ouverture d'un concours de recrutement pour 7 682 nouveaux agents au sein du ministère de l'Intérieur, pour l'exercice budgétaire 2026.

Le Président estime que le ministère de l'Intérieur doit disposer d'effectifs suffisants pour la Police nationale angolaise et pour ses services administratifs directs.

L'objectif est de renforcer la protection des frontières, de constituer des unités compactes pour les nouvelles provinces, de consolider les commandements municipaux et de garantir le bon déroulement des événements publics.