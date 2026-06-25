Angola: Movalba défend l'adoption d'un projet de loi de protection des personnes atteintes d'albinisme

Luanda — L'Association Mouvement Pro Albinos d'Angola (Movalba) a plaidé jeudi à Luanda pour l'adoption urgente du projet de loi relatif à la protection des personnes atteintes d'albinisme, ainsi que pour l'intégration de la crème solaire dans la liste nationale des médicaments essentiels.

Selon le président de l'organisation, Moisés Cardoso, cité par l'ANGOP, ces mesures constituent une priorité pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées par cette condition génétique héréditaire.

Il a appelé à un renforcement des actions de prévention et de lutte contre le cancer de la peau, ainsi qu'à une mobilisation accrue des institutions publiques et de la société civile afin de garantir le droit à la vie, à la santé et à la dignité des personnes atteintes d'albinisme.

Le responsable a rappelé que le mouvement qu'il dirige milite depuis plusieurs années pour la mise en oeuvre de politiques publiques plus efficaces en matière de protection et d'inclusion sociale.

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Il a indiqué que, selon les données du Recensement général de 2024, environ 599 028 personnes, soit 1,6 % de la population angolaise, seraient concernées par cette condition.

Moisés Cardoso a également évoqué la Ve Conférence nationale Pro-Albino, tenue le 12 juin à Luanda, au cours de laquelle les participants ont insisté sur la nécessité de respecter le Plan d'action pour la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme (PAPPA 2023-2027).

Ce document est considéré comme essentiel pour renforcer la protection, la dignité et l'inclusion de cette population en Angola.

Placée sous le thème « Fièrement dans ma peau : célébrer toutes les teintes de peau », cette rencontre a permis de réaffirmer les engagements en faveur de l'inclusion.