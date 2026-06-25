Angola: La gouverneure de Bengo réaffirme son engagement pour une exploitation responsable des ressources minières

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Caxito — La gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a réitéré jeudi à Caxito l'engagement des autorités provinciales en faveur d'une exploitation responsable des ressources minières, afin que les bénéfices générés se traduisent par de meilleures infrastructures, un développement social accru et une amélioration des conditions de vie des populations.

Intervenant lors d'une rencontre de travail avec le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, la responsable a souligné que la province de Bengo dispose de ressources représentant une opportunité importante pour la diversification économique et la création d'emplois, notamment en faveur de la jeunesse.

Elle a insisté sur la nécessité pour les entreprises opérant dans le secteur d'assumer une véritable responsabilité sociale, estimant qu'il n'est ni juste ni moral que l'exploitation des ressources minières génère d'importants profits sans retombées concrètes pour les populations locales.

Maria Antónia Nelumba a estimé que la visite du ministre permettra une évaluation plus approfondie du potentiel géologique et minier de la province, ainsi que la définition de lignes directrices pour une exploitation plus rationnelle et durable, dans le respect des normes environnementales.

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Elle a également rappelé que la position stratégique du Bengo, combinée à la diversité de ses formations géologiques, place la province parmi les zones à fort potentiel pour l'investissement minier national et étranger.

La gouverneure a par ailleurs évoqué un récent drame survenu à Nambuangongo, où 29 personnes ont perdu la vie lors d'activités illégales d'extraction d'or, une pratique en expansion impliquant des citoyens nationaux et étrangers.

Elle a reconnu les difficultés rencontrées dans la lutte contre le phénomène du « garimpo », malgré les actions de sensibilisation et les interventions des forces de sécurité, notant que la fermeture d'un site entraîne souvent l'apparition de nouveaux points d'exploitation clandestine.

« Notre approche doit reposer sur un ensemble de mesures globales à l'échelle nationale, incluant la sensibilisation continue des communautés, une action policière ferme et l'encouragement des orpailleurs à s'organiser en coopératives conformes à la loi en vigueur. Nous pensons que ces mesures pourraient contribuer à réduire l'exploitation illégale des minerais », a-t-elle conclu.

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